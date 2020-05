Estará a pandemia a servir de balão de ensaio para um futuro ainda mais tecnológico?

No espaço de poucos meses, o mundo mudou completamente. A pandemia obrigou ao confinamento de milhões de pessoas que foram forçadas a alterar por completo os seus hábitos. Desde o trabalho, à escola e ao contacto com os familiares, tudo passou a ser feito a partir de casa.

A questão que agora se tem levantando prende-se com o futuro: será esta a nova realidade mesmo após a pandemia?





A jornalista, escritora e também ativista altermundialista Naomi Klein levantou esta discussão e acusou as

Na opinião de Klein, à medida que o número de mortos continua a aumentar em todo o mundo, as últimas semanas de confinamento não estão a ser utilizadas como “uma necessidade dolorosa de salvar vidas, mas como um laboratório vivo para um futuro permanente – e altamente lucrativo – sem contacto”.





Num artigo publicado no jornal digital, a jornalista canadiana considera que o teletrabalho e a telescola serão a nova normalidade e esboça aquilo que, na sua opinião, será o dia-a-dia da população pós-pandemia:“É um futuro em que as nossas casas nunca mais serão espaços exclusivamente pessoais, mas também, através da conectividade digital de alta velocidade, as nossas escolas, consultórios médicos, ginásios e, se determinado pelo Estado, a nossa prisão”.“É um futuro em que, para os privilegiados, quase tudo é entregue em casa, virtualmente ou fisicamente. É um futuro que emprega muito menos professores, médicos e motoristas. (…) É um futuro que alega ser baseado em ‘inteligência artificial’, mas na verdade é suportado em conjunto por dezenas de milhões de trabalhadores anónimos escondidos. (…) É um futuro em que todos os nossos movimentos, palavras, relacionamentos, são monitorizáveis e detetáveis por colaborações sem precedentes entre Governo e gigantes tecnológicos”, escreve Naomi Klein.Esta era uma realidade que já nos estava a ser incutida mesmo antes do aparecimento do novo coronavírus. No entanto, tal como explica a jornalista canadiana, tratava-se de um futuro que suscitava muitas preocupações, nomeadamente relativamente à segurança e eficiência do teletrabalho, telescola e telessaúde, por exemplo.Estas preocupações foram agora remetidas para o passado. “Hoje, muitas destas preocupações bem fundamentadas estão a ser eliminadas por uma onda de pânico”, escreve Klein., a chave indispensável para nos mantermos a salvo, bem como aos nossos entes queridos”, argumentou ainda a ativista antiglobalização.

Nova Iorque como a “brilhante sala de exposições”

Para sustentar esta sua tese, a escritora deu o exemplo de Nova Iorque, considerando que o Estado norte-americano está a ser utilizado como uma “brilhante sala de exposições para este futuro sombrio”.Durante a conferência de imprensa de 6 de maio, o governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, fez um discurso fora do habitual, mais otimista, sobre a evolução da pandemia naquele Estado, o mais afetado no país. “Percebemos que a mudança não é apenas iminente, mas também pode ser uma aliada se for feita da maneira correta”, anunciou Cuomo.As palavras do governador foram depois esclarecidas quando à conferência de imprensa se juntou, numa videochamada, o antigo CEO da Google e atual presidente do Conselho de Inovação e Defesa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Eric Schmidt, para anunciar que irá liderar uma equipa responsável por“As prioridades do que estamos a tentar fazer estão focadas na telessaúde, aprendizagem remota e serviços de banda larga”, anunciou Schmidt. “Precisamos de procurar soluções que possam ser apresentadas agora, aceleradas e usar a tecnologias para fazer as coisas de uma melhor forma”, acrescentou.Esta é uma visão que, tal como explica Klein, Schmidt já tentava construir antes da pandemia, o que muda é apenas o motivo e Cuomo acaba de lhe dar uma carta-branca para a sua implementação.Antes de surgir a ameaça do novo coronavírus, o presidente da Comissão de Segurança Nacional de Inteligência Atificial (NSCAI) apelava a um investimento neste setor para travar o avanço da China no campo tecnológico. Agora, o mote passou a ser a pandemia e, escreve a jornalista canadiana.No dia anterior a esta conferência, Cuomo já tinha anunciado uma outra parceria semelhante com a Fundação Bill e Melinda Gates para reestruturar o sistema de ensino público e desenvolver “um sistema educacional mais inteligente”. Apelidando o fundador da Microsoft de “visionário”, o governador de Nova Iorque disse que a pandemia proporcionou um “momento na história m que podemos realmente adotar e promover as ideias [de Bill Gates]”.

“Todos estes edifícios, todas estas salas de aula físicas…porquê, com toda a tecnologia que nós temos?”, questionou Cuomo.

Naomi Klein também relembrou o discurso da CEO da companhia tecnológica Steet Tech, Anuja Sonalker, que reconheceu que estamos perante uma espécie de “preparação” para uma “tecnologia sem humanos e sem contacto”.

“Nem toda a solução é tecnológica”

Naomi Klein lembrou que até há pouco tempo, estas gigantes tecnológicas estavam a ser alvo de diversas críticas, nomeadamente o Facebook com o escândalo da Cambridge Analytica e o roubo de dados de utilizadores que valeu à empresa norte-americana uma multa de mais de quatro mil milhões de euros.Tal como afirma a jornalista,Klein sublinha a importância da tecnologia como uma parte essencial para a proteção da saúde pública nos próximos meses e anos, mas considera que há uma série de dúvidas e questões que devem ser levantadas relativamente às vantagens a longo prazo, nomeadamente em relação ao teletrabalho, telescola e telessaúde.

“A tecnologia será sujeita às disciplinas da democracia e da supervisão pública, ou será lançada num regime de exceção, sem fazer perguntas nem críticas que irão moldar as nossas vidas nas próximas décadas?”, questiona a jornalista.





“A tecnologia fornece-nos ferramentas poderosas, mas nem toda solução é tecnológica”, conclui Naomi Klein.