"Estávamos lá para servir". Obama ataca Trump pelo flanco da lei

“Não só não fui indiciado como ninguém na minha Administração foi indiciado”, recordou Obama durante um evento em Houston, no Estado norte-americano do Texas, para acrescentar que a anterior Administração democrata “foi a única na história moderna da qual se pode dizer isso”.Barack Obama discursou em Houston na gala do 25.º aniversário do Instituto Baker para a Política Pública, da Universidade Rice.





“De facto, ninguém esteve perto de ser indiciado, em parte porque as pessoas que se juntaram a nós estavam ali pelas razões certas. Estávamos lá para servir”, vincou o ex-Presidente dos Estados Unidos.



Obama quis também deixar palavras críticas sobre a ascensão do nacionalismo na política da superpotência. Uma dupla ameaça à estabilidade internacional e à economia dos Estados Unidos, advertiu.



Sem referir diretamente o nome de Donald Trump, Obama abordou o que descreveu como uma erosão sustentada do bipartidarismo na América e, consequentemente, do edifício democrático do país, por via do populismo e do extremismo.



“As pessoas perguntam-me o que me surpreendeu mais na presidência. É o grau a que os Estados Unidos influenciam a ordem internacional. Se há um problema no mundo, as pessoas não telefonam para Moscovo, não telefonam para Pequim. Telefonam para Washington. Até os nossos adversários esperam que resolvamos os problemas e que mantenhamos as coisas a funcionar”, reforçou.



Ainda na perspetiva de Barack Obama, os primeiros anos da Presidência de Trump vieram introduzir disfuncionalidade, “o que torna difícil a tomada de decisões e a definição de políticas num processo ordeiro”.

“Não nos adaptámos”



Por outro lado, o 44.º Presidente reconheceu que as lideranças políticas, de forma geral, não foram capazes de antever a ascensão do populismo e da hostilidade para com movimentos migratórios - potenciada pela globalização a par do fosso entre rendimentos.



“Tínhamos uma economia que dava tudo ao vencedor. Quando nos anos de 1960 talvez um CEO ganhasse dez vezes mais do que o tipo na linha de montagem, agora, de repente, são 200 ou 330 vezes mais”, apontou Barack Obama.



“Não nos adaptámos com suficiente rapidez ao facto de que as pessoas estavam a ser deixadas para trás e que as frustrações iriam disparar. Nestes ambientes, começamos a ter um tipo de política diferente, começamos a ter uma política baseada em aquela pessoas não é como eu e a culpa deve ser dela. E começamos a ter uma política baseada num nacionalismo que não orgulho no nosso país, mas ódio para com alguém do outro lado da fronteira”, sustentou.



O discurso de Obama, noticiado na edição online do jornal britânico The Guardian, aconteceu 24 horas depois de o procurador especial Robert Mueller - responsável pela investigação à presumível ingerência de Moscovo na eleição presidencial de 2016 e às suspeitas de conluio entre agentes russos e a campanha que levou Trump à Casa Branca - ter posto termo a um acordo assinado em setembro com Paul Manafort.



O antigo director de campanha de Donald J. Trump é agora acusado de “mentir ao FBI e ao gabinete do procurador especial sobre uma variedade de questões”. Enfrentava já acusações de associação criminosa e obstrução à justiça.



Foi um Trump colérico que na terça-feira recorreu, uma vez mais, ao Twitter para declarar que “a falsa caça às bruxas continua”.





The Phony Witch Hunt continues, but Mueller and his gang of Angry Dems are only looking at one side, not the other. Wait until it comes out how horribly & viciously they are treating people, ruining lives for them refusing to lie. Mueller is a conflicted prosecutor gone rogue.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de novembro de 2018

“Mas Mueller e o seu bando de democratas zangados estão apenas a olhar para um lado, não para o outro”, escreveu ainda o Presidente dos Estados Unidos, que não hesitou em acusar a equipa do procurador especial de “arruinar vidas”.