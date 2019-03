Partilhar o artigo Este é o segundo acidente sem sobreviventes com Boeing 737-MAX8 em um ano Imprimir o artigo Este é o segundo acidente sem sobreviventes com Boeing 737-MAX8 em um ano Enviar por email o artigo Este é o segundo acidente sem sobreviventes com Boeing 737-MAX8 em um ano Aumentar a fonte do artigo Este é o segundo acidente sem sobreviventes com Boeing 737-MAX8 em um ano Diminuir a fonte do artigo Este é o segundo acidente sem sobreviventes com Boeing 737-MAX8 em um ano Ouvir o artigo Este é o segundo acidente sem sobreviventes com Boeing 737-MAX8 em um ano