"Estes massacres têm de acabar". Biden e Harris exortam Congresso a aprovar lei de venda de armas

A venda e posse de armas é um dos temas mais complexos da política norte-americana e voltou a ser alvo de discussão após os recentes tiroteios que mataram 18 pessoas num espaço de uma semana.Em ambos os casos, os atiradores tinham 21 anos e usaram espingardas de assalto do tipo AR-15, uma arma frequentemente utilizada em tiroteios.Perante estes incidentes,

“Estes massacres têm de acabar”

Tanto o presidente norte-americano como a vice-presidente pressionaram o Senado a aprovar esta lei, defendendo que “é preciso agir”., afirmou Joe Biden numa declaração feita a partir da Casa Branca, em Washington, sobre o tiroteio ocorrido na segunda-feira. “Não é preciso esperar mais um minuto, muito menos uma hora, para tomar medidas de bom senso que irão salvar vidas no futuro e para exortar os meus colegas na Câmara [dos Representantes] e no Senado a agirem”, acrescentou o governante.disse ainda Biden., apelou.“Não existe motivo para termos armas de assalto nas ruas de uma sociedade civil. São armas de guerra”, defendeu a vice-presidente Kamala Harris durante uma entrevista à CBS esta quarta-feira., apelou Harris. “Da parte da Câmara dos Representantes já o fizeram.”, insistiu. “”, afirmou a vice-presidente.

Democratas bloqueados no Senado

O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, prometeu na manhã desta terça-feira levar ao plenário do Senado a legislação aprovada pela Câmara dos Representantes, defendendo que a Câmara Alta “deve enfrentar uma verdade devastadora” após quase três décadas de falta de ação por parte do Congresso sobre a venda e posse de armas.“Este Senado será diferente”, disse Schumer, um dia depois do tiroteio em Boulder, no Colorado. “”, prometeu.O senador democrata Richard Blumenthal, que tem pressionado pela expansão do controlo de armas desde o tiroteio de 2012 na Escola Primária Sandy Hook, no estado do Connecticut, que matou 20 crianças e seis educadores, mostrou-se otimista pela possibilidade de virem a ser implementadas novas leis com Joe Biden na Casa Branca e os democratas com a maioria nas duas câmaras (Câmara dos Representantes e Senado). Blumenthal apelidou esta nova fase da política norte-americana de “”.No entanto, a realidade parece ser mais complicada e desfavorável para os democratas, uma vez que não têm apoio suficiente entre os republicanos no Senado para aprovar os dois projetos de lei.Dado que os democratas e republicanos partilham a Câmara Alta do Congresso com 50 cadeiras cada,. Para além disso, parece nem existir consenso sobre este tema no núcleo do partido democrata.

Congresso dividido

A clara oposição partidária ficou visível durante uma audiência da Comissão de Assuntos Judiciais do Senado norte-americano na terça-feira, que foi agendada antes do tiroteio em Boulder e do massacre da semana passada. Durante esta audição, os republicanos mantiveram a oposição a qualquer tipo de controlo de armas, não mostrando qualquer sinal de hesitação.Os republicanos argumentam que a verificação de antecedentes não travaria os tiroteios em massa e acusam os democratas de estarem a limitar a Segunda Emenda à Constituição, ao tentarem impedir os proprietários legais de armas de comprar armas de fogo. “, defendeu Ted Cruz.A vice-presidente acusou, por sua vez, os republicanos de estarem a estabelecer “escolhas falsas”. "Isto não é sobre eliminar a Segunda Emenda", disse Harris. "", defendeu.O senador republicano John Kennedy comparou o agravamento da violência armada no país aos condutores embriagados, alegando que a resposta a estes últimos não seria “livrar-se de todos os condutores sóbrios”.Perante este desentendimento partidário, o futuro destes dois projetos de lei parece vir a ser o mesmo das últimas batalhas do Partido Democrata pela defesa do controlo de armas nas últimas décadas, sendo que o último grande impulso decorreu em 2013, após o massacre de dezembro de 2012 que vitimou 20 crianças.Os democratas vêm, assim, falhados os esforços de restabelecer a lei que proibia o fabrico e venda de armas de assalto que vigorou de 1994 a 2004.