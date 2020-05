Estimativa aponta para 250 milhões de infetados e 190 mil mortos em África

Segundo os autores do estudo de modelação preditiva, estes números revelam taxas de exposição e propagação viral inferiores às de outras partes do mundo.

Mas os investigadores alertam que o aumento associado das admissões hospitalares, das necessidades de cuidados e do impacto sobre outras condições de saúde na região exerceria uma forte pressão sobre os recursos de saúde limitados naquele continente e agravaria o impacto do novo coronavírus.

A estimativa tem em conta características exclusivas da região e de cada país, nomeadamente fatores sociais, de desenvolvimento, ambientais e de saúde da população, que, indicam os autores, afetam a propagação do vírus e a gravidade da covid-19.

O estudo aponta que a pandemia pode propagar-se mais lentamente em África, com menos casos graves e mortes do que noutras partes do mundo como os Estados Unidos da América e a Europa, mas é provável que se prolongue por mais tempo, e possivelmente por vários anos.

Sem medidas adequadas para controlar a propagação do vírus, as estimativas indicam um risco mais elevado de exposição em países pequenos, refere, apontando a Maurícia entre os Estados mais vulneráveis, enquanto países com pouca população, como Níger, Mauritânia e Chade, são provavelmente menos vulneráveis.

Per capita, os cálculos dos investigadores colocam a Guiné Equatorial, Maurícia e Seicheles como os países que teriam provavelmente as percentagens mais elevadas de pessoas infetadas.

Entre os grandes países da região, Camarões, África do Sul e Argélia seriam os que estariam em maior risco, enquanto Nigéria seria o país que registaria o maior número de casos positivos, seguido da Argélia e África do Sul.

No total, cerca de uma em cada quatro (22%) das mil milhões de pessoas na região africana da Organização Mundial de Saúde (OMS) ficariam infetadas nos primeiros 12 meses, estimando-se que entre 37 a 33 milhões poderiam ter sintomas.

A região de África da OMS abrange 47 países, mas exclui Djibuti, Egito, Líbia, Marrocos, Somália, Sudão e Tunísia.

O estudo refere ainda que entre 4,6 milhões a 5,5 milhões de pessoas teriam de ser hospitalizadas, com 140 mil a sofrer uma infeção grave e 89 mil ficariam gravemente doentes.

A estimativa aponta para 150 mil mortes, mas admite que o número possa chegar aos 190 mil.

Além disso, o aumento associado das admissões hospitalares e das necessidades de cuidados de saúde desviaria recursos já limitados utilizados para fazer face às principais questões de saúde na região, como o HIV, a tuberculose, a malária e a subnutrição, agravando efetivamente o impacto do novo coronavírus, alertam os investigadores.

Situação agravada pelo facto de alguns dos internamentos hospitalares ocorrerem em zonas onde o acesso aos serviços de saúde já é deficiente, em especial para os mais desfavorecidos, e pela limitada capacidade de teste e diagnóstico e insuficientes sistemas de monitorização e recolha de dados.

"Estes desafios à capacidade do sistema sublinham a necessidade de garantir o êxito das medidas de contenção para evitar a necessidade de medidas de mitigação que, apesar de se preverem relativamente menos casos na região, serão difíceis de instituir", escrevem os autores.

Os investigadores descrevem ainda como fundamental o êxito das medidas de confinamento, como o rastreio dos contactos, o isolamento, a lavagem das mãos e o distanciamento físico.

"Os países da região africana da OMS precisam de expandir a capacidade dos seus hospitais primários, em particular, para mitigar as implicações da propagação generalizada da SARS-CoV-2 à comunidade", e isso inclui "as necessidades de cuidados de emergência básicos", afirmam ainda.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 300 mil mortos e infetou quase 4,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,5 milhões de doentes foram considerados curados.

Em África, há 2.551 mortos confirmados, com quase 72 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné-Bissau lidera em número de infeções (913 casos e três mortos), seguindo-se a Guiné Equatorial (439 casos e quatro mortos), Cabo Verde (315 casos e duas mortes), São Tomé e Príncipe (231 casos e sete mortos), Moçambique (115 casos) e Angola (45 infetados e dois mortos).

O país lusófono mais afetado pela pandemia é o Brasil, com mais de 13.100 mortes e cerca de 189 mil infeções.