Estimativa da NATO. Rússia terá sofrido sete mil a 15 mil baixas na invasão da Ucrânia

A coberto do anonimaato, fonte da NATO explicou que os dados russos empregues neste cálculo de baixas incluem aqueles que foram desvendados de forma intencional e outros que escaparam ao crivo de Moscovo.Em contraste, nos dez anos da intervenção russa no Afeganistão, entre 1979 e 1989, morreram perto de 15 mil soldados.



Até ao momento, é relativamente escassa a informação da Ucrânia sobre baixas militares na resposta à ofensiva russa.



Há cerca de duas semanas, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apontava para 1.300 militares do país mortos.

Cumpre-se esta quinta-feira um mês desde o início da invasão russa da Ucrânia. Segundo as Nações Unidas, a guerra causou já 977 mortos entre a população civil, incluindo 81 crianças, e 1.594 feridos, dos quais 108 menores.



A invasão lançou em fuga mais de dez milhões de pessoas. Destas, 3,60 milhões procuraram refúgio em países vizinhos, a maior parte mulheres e crianças. Quase 13 milhões de pessoas precisam de assistência humanitária, ainda de acordo com a ONU.



c/ agências