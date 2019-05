Estónia. A extrema-direita emergiu no país báltico

RTP21 Mai, 2019, 15:35 | Mundo

Passados quase 30 anos desde a dissolução da URSS, a Estónia tornou-se uma nação digital – 99 por cento dos serviços públicos estão online; um terço da população vota através da internet desde 2014; os impostos são declarados online, em menos de cinco minutos; e os cartões de identidade estão associados a assinaturas digitais.



É um dos países mais seguros do mundo, um dos países com maior liberdade de imprensa, um dos que têm maior liberdade de expressão na internet e um dos que possuem maior facilidade em fazer negócios.



Como o país tem assumido uma posição anti-russa desde a sua independência, a par dos irmãos bálticos, tem-se mostrado um prestável aliado da União Europeia e da NATO.



Contudo, silenciosamente, o espetro político estónio tornou-se cada vez mais radical.



O Partido Popular Conservador da Estónia, EKRE, liderado pelo pai e filho Mart e Martin Helme, fundado apenas em 2012, tem assumido uma importância crescente na cena política estónia, sobretudo desde a crise de refugiados em 2015.



O EKRE conseguiu obter, nas eleições legislativas de março de 2019, 19 em 101 lugares no Riigikogu, o Parlamento. Com o dobro dos votos comparativamente às eleições em 2015, o primeiro-ministro, Jüri Ratas, convidou o EKRE a formar uma coligação conservadora com o seu partido, o Partido Reformista Estónio.



Numa tentativa de se manter no poder, Ratas decidiu ignorar os pedidos de Bruxelas de cessar negociações com o partido de extrema-direita, e ofereceu cinco em 15 cargos ministeriais e outras concessões políticas, como um referendo para inquirir o eleitorado sobre se o casamento deveria ser apenas entre uma mulher e um homem.



Desde a independência, os governos estónios viram-se obrigados a formar coligações, visto que nenhum partido alcançou os 51 lugares necessários para uma maioria no Parlamento.

Porém, a imigração não parece ser um problema real para o pequeno país, considerando a sua distância das rotas dos refugiados na Europa e o facto de ter dado apenas asilo a 47 refugiados.



Ruuben Kaalep, o líder do movimento jovem associado ao partido, o



Por outro lado, um dos representantes do partido replicou que algumas medidas económicas da Alemanha nazi deveriam ser aplicadas atualmente.



Tendo em consideração a presença de uma minoria russa significativa no país e a exclusão a que estes afirmam ter sido relegados, os comentários das figuras do EKRE afiguram-se incendiários.



Quanto ao casamento por casais do mesmo sexo, o partido também se opõe veementemente.



Neste contexto político e social, a Estónia começa a perder o estatuto de “país modelo” na Europa de Leste. Já há, inclusive, relatos de jornalistas que criticam a atual falta de liberdade de imprensa.



As ações do EKRE poderão colocar em causa as relações com a União Europeia e, potencialmente, com a Rússia, visto que a última poderá identificar esta nova retórica com uma ameaça aos russos étnicos que vivem no pequeno país, e a consequente necessidade de defendê-los. Tal poderia alterar as ações da Rússia na Europa de Leste e, em particular, nos Bálticos.

O EKRE mantém uma clara posição etno-nacionalista relativamente à migração: é contra a imigração por parte de países africanos e do Médio Oriente e afirma não querer que os partidos liberais alterem a “composição étnica da Estónia”. Martin Helme afirmou: “If you’re black, go back” (se és negro, volta para trás) e “Eu quero que a Estónia seja um país branco”