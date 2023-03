"Estou confiante de que teremos melhores opções". Mike Pence recusa declarar apoio a nova candidatura de Trump

o ex-presidente Donald Trump afirmou a vários assessores que os manifestantes teriam razão ao afirmar que Mike Pence merecia ser "enforcado" por se recusar a bloquear a cerificação da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020.

De acordo com os depoimentos perante o comité que investiga a invasão do Capitólio, a 6 de janeiro de 2021,

Em entrevista à CBS na quarta-feira, Mike Pence recusou-se a declarar apoio a Donald Trump caso o ex-presidente apresente uma nova candidatura à Casa Branca. “Estou muito confiante de que teremos melhores opções em 2024”, asseverou.Mike Pence foi vice-presidente dos Estados Unidos durante a Administração Trump, entre 2017 e 2022.O ex-vice-presidente dos EUA acredita que“Entrei para o Partido Republicano nos dias de Ronald Reagan e acredito que o movimento conservador sempre foi animado por ideias. Tivemos grandes personalidades, de Reagan a Trump. Mas acho que são as ideias – de um forte compromisso com a defesa nacional, responsabilidade fiscal, governo limitado e valores tradicionais - que realmente criaram este movimento de muitas formas e ainda o sustentam”, explicou.Num discurso para jovens eleitores no Michigan, Pence defendeu que se deve, vincou nesta entrevista à CBS.Recentemente, o ex-vice-presidente comunicou que tomará uma decisão sobre se vai avançar com uma candidatura própria “na primavera”.“Ao viajar pelo país, ouvi várias vezes que as pessoas olham para o histórico do governo Trump-Pence. Querem voltar às nossas políticas de uma defesa forte, de liderança norte-americana no mundo, uma economia de livre-mercado vibrante, fronteiras seguras e juízes conservadores”, assinalou., acrescentou.







No final de 2022, numa entrevista à ABC , Mike Pence acusou o ex-presidente de colocar a sua vida e a da sua família em perigo no discurso que fez junto ao Capitólio antes da invasão.

Ainda assim, o ex-vice-presidente contesta de novo a intimação por parte do procurador especial, Jack Smith, para testemunhar sobre os eventos de 6 de janeiro.“A ideia de obrigar um ex-vice-presidente a comparecer em tribunal para testemunhar contra o presidente com quem serviu é algo sem precedentes, mas também acredito que seja inconstitucional”, argumentou.Questionado sobre as prioridades de uma eventual candidatura, Mike Pence garantiu que, se decidir concorrer, irá recorrer “à ampla agenda conservadora” que orientou a sua carreira política., declarou.Ainda sem assumir uma possível candidatura à Casa Branca,Discordou, no entanto, da posição da ex-governadora e antiga embaixadora dos EUA junto das Nações Unidas, Nikki Haley, que anunciou a sua candidatura às eleições presidenciais em fevereiro.

Haley argumentou nas últimas semanas que deveria ser feito um “teste de competências” aos políticos com mais de 75 anos. Mike Pence tem 76 anos, enquanto o atual presidente norte-americano, Joe Biden, tem 80.





"Penso realmente que o povo norte-americano consegue resolver por si mesmo. Penso realmente que sim", acrescentou.