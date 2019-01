Estrada israelita cria muro que separa palestinianos de Jerusalém

RTP11 Jan, 2019, 19:59 / atualizado em 11 Jan, 2019, 20:00 | Mundo

Trata-se da primeira secção a ficar operacional de um anel viário em torno da cidade de Jerusalém. Em causa ficará o acesso dos palestinianos a um dos seus locais mais sagrados e que tantas dores de cabeça dá à administração israelita. Uma consequência de maior amplitude para Ramallah é o risco que a Estrada 4370 constitui para (a implementação de) um futuro Estado palestiniano.









Os palestinianos vêem na nova infraestrutura um primeiro passo de Isael para se apoderarem das terras locais: “Toda a gente percebeu já o plano de Israel. Há um par de meses eles quiseram ficar com Khan al-Ahmar”, denunciou um habitante desta aldeia beduína, nos radares da comunidade internacional desde que Telavive emitiu uma ordem total de demolição contra o povoamento.





Por exemplo, das duas aldeias ligadas pela 4370, Anata, que compreendia 35 mil metros quadrados, é agora um povoado de pouco mais de mil metros quadrados, com 90% integrada na Área C desenhada pelos Acordos de Oslo, em 1993, logo, sob controlo israelita. Muita da superfície sob administração de Telavive foi confiscada para erguer colonatos ilegais.





A Estrada 4370, que parte de Jerusalém, atravessa Khan al-Ahmar e o colonato de Maale Adumim, na controvérsia área E-1, nos arredores de Jerusalém, que Israel pretende anexar como parte da reformulação da “Grande Jerusalém”, plano que visa alargar as fronteiras da cidade. Ficando Khan al-Ahmar no caminho deste planeamento, explica-se o desejo de Israel de mandar demolir a aldeia.





Ademais, expandir Jerusalém permitiria “angariar” mais espaço para novos colonatos e, inclusivamente, ligar Maale Adumim à cidade, como subúrbio, e aliviar a crise habitacional com que se defrontram os judeus israelitas em Jerusalém.





O outro lado da moeda da anexação da E-1 seria a criação de 140 mil palestinianos a viverem nas localidades de Jerusalém Ocidental.

Muito ao gosto do presidente Trump, a estrada tem as duas vias separadas por um muro alto e arame (farpado), isolando os tráfegos de ambos os lados, sendo o lado ocidental destinado aos palestinianos que desejam aceder a Jerusalém, mas condicionando-os desde logo a uma autorização militar para entrar na área da cidade. A outra via deve ser usada apenas por colonos israelitas em trânsito de e para a cidade que Telavive quer tornar na capital do país.