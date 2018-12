Estrasburgo. Primeiro-ministro do Canadá envia condolências às famílias das vítimas

Lusa12 Dez, 2018, 07:43 | Mundo

"Em nome dos canadianos, ofereço minhas condolências às famílias das vítimas do terrível ataque perto do Mercado de Natal em Estrasburgo. Os nossos valores e tradições nunca podem ser derrotados por atos cobardes como este", escreveu Trudeau na rede social Twitter.

Segundo o ministro do Interior francês, Christophe Castaner, um dispositivo de 350 elementos das forças policiais foi mobilizado para encontrar o autor do ataque. Já as autoridades locais informaram na sua conta da rede social Twitter que as manifestações foram proibidas até novo aviso em todo o território da comuna de Estrasburgo.

O ataque no Mercado de Natal de Estrasburgo, na terça-feira à noite, provocou pelo menos três mortos e 12 feridos, seis dos quais em estado crítico, anunciou hoje de madrugada o ministro do Interior francês.

Anteriormente, a polícia francesa indicara quatro mortos, mas o balanço foi revisto sem explicação.

Não foram divulgadas quaisquer informações sobre a identidade das vítimas.

As forças de segurança montaram uma operação para encontrar o homem que ficou ferido numa troca de tiros com um soldado antes de abandonar o local.

O homem tem 29 anos, nasceu em Estrasburgo e tem no seu cadastro condenações em França e na Alemanha.

O Ministério Público francês abriu uma investigação por homicídio e tentativa de homicídio relacionada com uma organização terrorista, assim como por associação terrorista.

O Governo francês elevou o nível de alerta no país para "emergência por atentado", com um reforço de controlo nas fronteiras, aumento de segurança nos mercados de Natal e mobilização de meios envolvidos no dispositivo antiterrorismo.

A cidade de Estrasburgo, localizada no nordeste da França, junto à fronteira com a Alemanha, acolhe a sede do Parlamento Europeu.

Os eurodeputados, confinados desde o início da noite de terça-feira no Parlamento Europeu, começaram a sair do edifício após as 02:00 de hoje (01:00 em Lisboa).

Os funcionários e eurodeputados foram escoltados pela polícia em autocarros e carrinhas para o centro da cidade.

O parlamento ficou confinado desde o começo da noite, após um tiroteio no centro de Estrasburgo, a poucos quilómetros da instituição europeia localizada no norte da cidade.