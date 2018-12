20h29 - Situação longe de estar controlada



O enviado da RTP a Estrasburgo, João Adelino Faria, dá conta do momento vivido.



Ao redor do local onde decorre o mercado de Natal e no Parlamento Europeu a segurança foi reforçada.





Foi ativado nos hospitais de Estrasburgo o chamado Le Pan Blan, um plano de emergência.







20h22 - Atirador em fuga









DETAILS: French Interior Ministry urges public remain indoors, calling the situation a 'serious security event' in #Strasbourg https://t.co/I0P4MLMHLz #ChristmasMarket pic.twitter.com/JBM9aKruXn — Sputnik (@SputnikInt) 11 December 2018

As autoridades afirmam que o autor dos disparos se encontra em fuga.



20h14 - Novo balanço

The European Parliament is completely locked down following shootings in #Strasbourg city centre. Nobody gets in or out.

Inside the Parliament the plenary session continues. pic.twitter.com/XJ6ZgkUc08 — Siegfried Muresan (@SMuresan) 11 December 2018





20h12 - Pânico nas ruas da cidade

O presidente da câmara local apelou aos habitantes para que permanecessem em casa.







Événement en cours à #Strasbourg - Les personnes du secteur Neudorf et parc de l'Etoile doivent rester confinées. RT svp pic.twitter.com/q4Rt6uchoU — Préfet de la région Grand-Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) 11 December 2018

O número de feridos neste tiroteio em Estrasburgo aumentou para seis.As instalações do Parlamento Europeu estão neste momento encerradas.Os eurodeputados estão no interior das instalações.Sugiram quase de imediato nas redes sociais vídeos captados por telemóvel. É possível ouvir os disparos.Os dados são por agora escassos. Sabe-se que houve disparos nas imediações do mercado de Natal no centro de Estrasburgo, um espaço que atrai anualmente largos milhares de turistas.Fontes das forças de segurança, citadas pelas agências internacionais, referem pelo menos uma vítima mortal e três feridos.