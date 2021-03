Estratégia dos EUA para a Coreia do Norte quase pronta

Numa conferência de imprensa em Seul, Antony Blinken disse que Washington e os seus aliados estão envolvidos na "revisão global" desta política em relação à Coreia do Norte.



No mesmo evento estiveram o secretário da Defesa dos EUA, Austin Lloyd, e do lado sul-coreano o chanceler e o ministro da Defesa Nacional, Chung Eui-yong e Suh Wook.



O encontro realizou-se horas depois de a vice-chanceler norte-coreana, Choe Son-hui, ter dito que Pyongyang não pretende responder aos pedidos de diálogo que Washington tem vindo a fazer desde fevereiro, até que os EUA alterem a sua "política hostil" em relação ao país asiático.



O ministro dos Negócios Estrangeiros sul-coreano disse que Washington e Seul continuarão a "discutir esta questão" e que o governo sul-coreano "apoia todos os esforços da administração Biden para estabelecer contacto com a Coreia do Norte".



Blinken, por seu lado, insistiu que o principal objetivo da sua viagem ao nordeste asiático, no que diz respeito à estratégia norte-coreana, é reforçar a "coordenação com os aliados".



Olhando para a reunião que irá realizar esta quinta-feira no Alasca com o chefe do Partido Comunista da China (CPC) para os Negócios Estrangeiros, Yang Jiechi, e o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, acrescentou que Pequim "tem um grande papel a desempenhar" na desnuclearização da península.



A este respeito, salientou "a posição especial" que a China tem com a Coreia do Norte, que obtém cerca de 90% das suas importações do seu vizinho gigante.