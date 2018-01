Partilhar o artigo Estrutura obriga Angola a gastar mais em salários com militares do que com hospitais Imprimir o artigo Estrutura obriga Angola a gastar mais em salários com militares do que com hospitais Enviar por email o artigo Estrutura obriga Angola a gastar mais em salários com militares do que com hospitais Aumentar a fonte do artigo Estrutura obriga Angola a gastar mais em salários com militares do que com hospitais Diminuir a fonte do artigo Estrutura obriga Angola a gastar mais em salários com militares do que com hospitais Ouvir o artigo Estrutura obriga Angola a gastar mais em salários com militares do que com hospitais

Tópicos:

OGE,