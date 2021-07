Estudante detido em Cabo Verde por abusar sexualmente de menor que engravidou

Em comunicado divulgado hoje, o MP refere que ordenou a detenção fora de flagrante delito do suspeito, de nacionalidade cabo-verdiana, no âmbito da investigação que decorre na procuradoria da República da comarca da Boa Vista.

Está indiciado da prática de dois crimes de abuso sexual de menor e segundo o Ministério Público os factos "vinham acontecendo há cerca de dois anos".

"A vítima é uma criança na altura com 12 anos de idade, que se encontra grávida, com oito meses de gestação", lê-se no comunicado.

O suspeito já foi submetido a primeiro interrogatório judicial e a pedido do Ministério Público, por decisão do tribunal, vai aguardar o desenvolvimento do processo, que continua em investigação e em segredo de justiça, em prisão preventiva.