Estudante libertado pela Coreia do Norte sofreu lesões cerebrais graves

RTP 16 Jun, 2017, 11:58 / atualizado em 16 Jun, 2017, 12:08 | Mundo

“O seu estado neurológico pode ser descrito como um estado de vigília não reativo ou estado vegetativo persistente”, explicou o neurologista Daniel Kanter, em conferência de imprensa esta quinta-feira. O médico de Cinincinnati acrescenta que o jovem de 22 anos não mostra sinais de compreender a linguagem e não falou ou teve qualquer movimento voluntário desde que chegou aos EUA.



A equipa do Cincinnati Medical Center afirma que o estudante apresenta lesões em todas as zonas do cérebro. No entanto, o neurologista afirma que não tem “qualquer informação concreta ou verificável sobre a causa ou as circunstâncias das suas lesões neurológicas”.



De acordo com o especialista, “este tipo de lesões é, em geral considerado uma consequência de uma paragem cardiorrespiratória, quando a irrigação sanguínea do cérebro é insuficiente durante um determinado lapso de tempo, resultando na morte de tecidos cerebrais".



Otto Warmbier, natural do Ohio, está em coma desde maAs últimas imagens de Otto Warmbier datam do seu julgamento, em março de 2016.rço de 2016, pouco tempo depois de ter sido condenado a 15 anos de trabalhos forçados na Coreia do Norte, revelou a família esta terça-feira. O jovem estava no país em turismo e foi detido em janeiro de 2016 por tentar roubar uma placa com propaganda do Estado no hotel de Pyongyang, algo considerado um “ato hostil” contra o país. Otto esteve preso desde essa altura e quinta-feira, o regime norte-coreano afirmou ter repatriado o jovem por razões humanitárias.



Os médicos norte-americanos dizem não ter qualquer informação sobre o tipo de tratamento médico recebido na Coreia do Norte, mas confirmou ter tido acesso a ressonâncias magnéticas datadas de abril de 2016. Com base nessas imagens, os médicos estimam que as lesões neurológicas tenham ocorrido nas semanas anteriores aos exames.



A equipa médica afirma ainda que não encontrou qualquer vestígio de fraturas recentes ou mais antigas no jovem, incluindo na zona do crânio.



Mas os neurologistas afirmam também que não encontraram qualquer sinal clínico de botulismo, uma toxina que provoca danos cerebrais. Os norte-coreanos alegaram que o estudante teve botulismo e que lhe administraram um comprimido para dormir, o que terá causado o estado de coma em que mergulhou.



A família de Otto diz que apenas teve conhecimento da situação clínica do filho há uma semana e considera que o jovem foi brutalizado e aterrorizado pelo governo norte-coreano.



c/ agências internacionais