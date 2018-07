Estudante sueca impede deportação de um afegão

RTP25 Jul, 2018, 17:11 / atualizado em 25 Jul, 2018, 17:38 | Mundo

No dia 23 de julho, a estudante sueca entrou num voo que partia de Gotemburgo, na Suécia, com destino à Turquia. A jovem de 21 anos comprou o bilhete depois de saber que no mesmo voo estaria um homem afegão que seria deportado, por as autoridades suecas terem recusado o pedido de asilo.



“Não me sento enquanto esta pessoa não sair do avião”, afirma Elin Ersson num vídeo que gravou a bordo do avião, com mais de dois milhões de visualizações até quarta-feira.



Sabendo que o piloto não está autorizado a descolar enquanto todos os passageiros não estiverem sentados nos devidos lugares, Elin protestou recusando sentar-se e apenas descansou quando o afegão de 52 anos foi retirado do avião.





Durante o vídeo que a estudante sueca transmitiu em direto para o Facebook e que se prolongou por 14 minutos, vê-se vários passageiros contra a atitude de Elin que tentam terminar a filmagem, gritando para ela se sentar.









“Estou a fazer o que posso para salvar a vida de uma pessoa”

Constantemente a ser pressionada a parar de filmar, Elin pergunta a um passageiro: “O que é mais importante? Uma vida ou o seu tempo?”. O cidadão britânico atira o telemóvel da estudante sueca para o chão, tentando terminar a filmagem, mas sem sucesso. “Não quero que um homem morra só porque você não quer perder o voo”, acrescenta Elin.Emocionada, a jovem de 21 anos defende a sua posição argumentando que o homem “não está seguro no Afeganistão”. Alguns passageiros apoiaram o protesto de Elin e também se mantiveram de pé no avião.“Tudo o que eu quero fazer é impedir a deportação e depois vou então cumprir com as regras daqui”. Quando confrontada com as leis migratórias da Suécia, Elin não esconde a sua revolta: “Estou a tentar mudar as leis do meu país, não gosto delas. Não está certo mandar as pessoas para o inferno".O esforço de Elin Errson acabou, no final, por ser recompensado. O refugiado afegão saiu do avião e a estudante foi aplaudida por vários passageiros que seguiam no mesmo voo.O homem foi retirado do avião acompanhado por três seguranças e por Elin Ersson, que também teve de abandonar o voo.Segundo The Guardian , os órgãos de comunicação da Suécia noticiaram que o afegão está, entretanto, desaparecido. No entanto, o site da estação de rádio alemã Deutsche Welle afirma que o afegão está sob custódia e será mais tarde deportado.A jovem sueca, apesar de argumentar que não infringiu nenhuma lei, corre o risco de ser multada ou de enfrentar até seis meses de prisão por não cumprir com as ordens do comandante do avião.