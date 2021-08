Estudantes em cativeiro há quase três meses libertados na Nigéria

", assegurou o diretor do seminário, Abubakar Alhassan, em declarações à agência AFP.Sequestrados há quase três meses, seis dos jovens morreram em cativeiro e 15 tinham conseguido fugir em junho.Em 30 de maio, cerca de 200 homens fortemente armados invadiram a cidade de Tegina, no estado de Níger, e sequestraram 136 alunos da escola privada muçulmana Salihu Tanko.O pai de uma menina de 18 anos e de um menino de 15 anos, que foram sequestrados, confirmou que os seus filhos estavam livres.Outro grupo, que sequestrou no início de julho uma centena de alunos de um colégio no Estado de Kaduna, no noroeste da Nigéria, libertou 15 dos jovens em cativeiro após terem obtido um resgate, divulgou no domingo um representante das famílias.Desde dezembro, a Nigéria sofreu uma série de sequestros em massa em escolas e universidades, com o número total a estar próximo das mil crianças em idade escolar.A maioria foi libertada após negociações, mas centenas continuam em cativeiro em locais escondidos nas florestas.O noroeste e o centro da Nigéria têm sofrido um aumento de ataques, assaltos e sequestros em massa por grupos de criminosos.

Este ano, os grupos têm procurado resgates de crianças e estudantes.