Estudo. Alterações climáticas fazem aumentar número de "divórcios" entre albatrozes

Os padrões de acasalamento dos albatrozes têm sido alvo de vários estudos científicos, despertando curiosidade entre os especialistas. A nível de relacionamentos, estas aves seguem um comportamento pouco habitual:Normalmente, estes animais têm uma longa fase de “adolescência”, no final da qual aprendem a atrair parceiros através de uma espécie de dança, e acabam por escolher um deles para toda a vida. Mesmo quando separados durante períodos mais longos, os albatrozes reconhecem o seu par quando voltam a vê-lo e, muitas vezes, celebram com sons entusiásticos.Agora, um estudo da Royal Society, instituição científica com sede em Londres, sugere queestão a fazer aumentar o número de separações de casais desta espécie.Em condições normais, apenas um a três por cento dos albatrozes-de-sobrancelha – animais que habitam águas costeiras e vivem entre 50 a 60 anos, em média – se separam dos parceiros inicialmente escolhidos.Nos últimos anos, porém, o aquecimento incomum das temperaturas do mar tem coincidido com o aumento de aves que se separam:

Causas das separações ligadas ao clima e ao stress

Os investigadores da Royal Society observaram uma população de cerca de. O estudo refere como as águas mais quentes fazem com que exista menos peixe, do qual os albatrozes se alimentam, tornando o ambiente mais hostil.Os cientistas acreditam que estas circunstâncias levam a que menos crias sobrevivam e a que as hormonas de stress dos albatrozes aumentem, tornando mais difícil manter relacionamentos estáveis.Há vários anos que o: se um casal falhasse em ter crias, existia uma probabilidade maior de se separar.Mas o estudo da Royal Society concluiu que, mesmo tendo esse fator em conta, as temperaturas mais elevadas do mar possuíam um efeito extra, resultando em separações mesmo quando a reprodução entre casais era bem-sucedida.Tal poderá ser explicado pelo facto de, com a água mais quente e menos peixe, as aves serem forçadas a percorrer distâncias mais distantes para caçar. Quando os albatrozes se demoram demasiado à procura de comida e, os respetivos parceiros podem cansar-se de esperar e seguem com um novo relacionamento.

Populações de albatrozes a diminuírem a ritmo alarmante

O estudo é lançado numa altura em que as populações de albatrozes pelo mundo estão em risco, com algumas delas. Esta tendência faz-se sentir desde 2005.Para além das dificuldades em obter alimentos, a morte destas aves deve-se também, em grande parte, aos navios de pesca intensiva, cujas redes apanham e matam acidentalmente pássaros de diferentes espécies.A queda na população de albatrozes tem alterado ainda outros padrões no acasalamento:. “Estão a aparecer muitos casais de machos nas aves das Ilhas Antípodas, algo que não acontecia antes”, explicou aoGraeme Elliot, cientista que estuda há três décadas os albatrozes na Nova Zelândia.“Uma pequena percentagem de machos está a acasalar com outros machos por não encontrar fêmeas”, elucidou, aproveitando para lançar, nomeadamente ao travar as alterações climáticas.“Se não fizermos nada, eles vão extinguir-se”, alertou o especialista.