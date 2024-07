As inundações, as secas e as ondas de calor, consequências das alterações climáticas, podem matar mais de 14 milhões de pessoas nos próximos 25 anos.

Conclusão de um estudo de uma consultora americana em colaboração com o Fórum Económico Mundial.



Os cientistas dizem que as inundações representam o maior risco de mortalidade.



Os fenómenos extremos do clima têm um custo financeiro, é brutal para os sistemas de saúde e a Europa é a segunda região mais penalizada, depois da Ásia.