Estudo. Amantes de café com menos risco de morte prematura

No Reino Unido são bebidas diariamente cerca de 98 milhões de chávenas de café, nos Estados Unidos esse número sobe para 517 milhões.Estudos anteriores sugeriam que o café pode ser benéfico para a saúde, com o seu consumo associado a um menor risco de doença hepática crónica a certos tipos de cancros e até demência.

Para os investigadores, os resultados podem dever-se ao facto de os consumidores de café serem mais ricos.







Investigadores chineses descobriram que os consumidores de uma quantidade moderada de café todos os dias, com ou sem açúcar, tinham um risco de morte mais baixo durante um período de sete anos do que as que não o faziam.O estudo, baseia-se nos dados de mais de participantes do BioBank – que recolheu informações genéticas, de estilo de vida e de saúde de mais de 500 mil pessoas desde o início de em 2006, incluindo detalhes sobre hábitos de consumo de café dos participantes.A equipa utilizou dados dos certificados de óbito para rastrear os participantes durante um período médio de sete anos a partir de 2009, durante o qual morreram 3.177 pessoas.Depois de ter em conta fatores como idade, sexo, etnia, nível de formação, tabagismo, quantidade de atividade física, índice de massa corporal, e dieta, os investigadores verificaram que, em comparação com os que não bebiam café, as que o bebiam sem açúcar tinham menos risco de morte.A maior redução, um risco de menos de 29 por cento, foi observada nos que bebiam entre 2,5 a 4,5 chávenas de café por dia.As reduções no risco de morte também foram observadas para o café adoçado com açúcar, pelo menos para os que bebiam entre 1,5 e 3,5 chávenas diariamente. A tendência era menos clara para os que utilizavam edulcorantes artificiais.