Estudo avalia impacto da pandemia na rotina dos jovens em três países

O mesmo trabalho, publicado no International Journal of Tourism Cities, revela também que "os jovens portugueses são os que menos aceitam as medidas restritivas impostas pelo Governo".

De acordo com Cláudia Seabra, investigadora principal do estudo e docente da Faculdade de Letras da UC, este trabalho "fornece um novo e importante caso de estudo transcultural sobre a influência dos comportamentos relativos às medidas de segurança nas rotinas diárias e planos futuros das gerações mais jovens residentes em três mercados turísticos recetores muito importantes na região mediterrânica".

De uma forma global, o estudo conclui que a pandemia teve um forte impacto nas perceções de segurança na vida quotidiana dos jovens residentes nos três países.

"Existe uma opinião unânime sobre a urgência de alteração das suas rotinas diárias e planos futuros de viagem, tal como a crença de que cidadãos e turistas são vítimas potenciais da doença", afirma, citada pela UC, Cláudia Seabra.

"Contudo, os resultados provam também que, ainda assim, os portugueses sentem-se menos nervosos com a ameaça, em comparação com turcos e egípcios, acrescenta a investigadora do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território da UC.

Sobre as restrições, os jovens dos três países concordam, em geral, com as imposições, mas, destaca Cláudia Seabra, as medidas adotadas tiveram impactos diferentes nos `millennials` e geração Z (nascidos entre 1980 e 1994, e 1995 e 2015, respetivamente) dos três países.

"Os residentes na Turquia apresentam níveis de concordância mais elevados e preocupam-se mais com a doença do que os egípcios e os portugueses".

Em contrapartida, os portugueses "sentem-se menos confortáveis com as medidas restritivas porque estão menos preocupados com a doença", detalha a investigadora, salientando que "este facto confirma a existência de padrões de descuido e uma certa dificuldade em aceitar o distanciamento social que os jovens europeus têm de enfrentar nos dias de hoje".

Em relação às limitações ou impedimento de entrada de estrangeiros no seu país, "os jovens turcos apresentam níveis de aceitação superiores aos portugueses ou egípcios. Aliás, para os jovens portugueses esta medida específica revelou ser a dimensão que teve os níveis de aceitação mais baixos, eventualmente devido ao facto de estas gerações, durante a sua vida, nunca terem testemunhado o encerramento das fronteiras do seu país", aponta a investigadora.

Já a medida de "controlo e quarentena", imposta pela maioria dos países, foi mais aceite pelos jovens residentes portugueses e menos pelos jovens egípcios.

"Esta medida foi considerada necessária e a única possível para conter o alastramento da doença; isto pode explicar a elevada aceitação por parte dos jovens portugueses", refere Cláudia Seabra.

Numa altura em que se questiona o futuro da indústria do turismo, a especialista da UC considera que "é fundamental estudar os comportamentos e perceções das gerações mais novas que serão o futuro desta indústria".

Cláudia Seabra defende ainda a aposta "numa comunicação específica adaptada a estas gerações que acreditam que poderão contrair a covid-19, mas demonstram uma baixa preocupação com a doença e dificuldades em aceitar algumas medidas de restrição pelo impacto que têm nas suas vidas sociais".