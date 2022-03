Estudo britânico relaciona Covid-19 com alterações no cérebro

O tamanho do cérebro de pessoas que contraíram coronavírus encolheu entre 0,2 e 2 por cento, principalmente nas áreas olfativas mas os efeitos vão além da perda de cheiro, apuraram os autores do estudo A maior parte dos participantes foi infetada entre março de 2020 e abril de 2021, quando as perdas de olfacto e paladar estavam entre os principais sintomas da presença do vírus ou das suas variantes. Está por esclarecer se todas as variantes do SARS-CoV-2 têm o mesmo impacto.Também as regiões do cérebro ligadas à memória registaram alterações, com os pacientes que foram infetados a demonstrarem “um agravamento das funções executivas, demorando um tempo significativamente maior a completar uma tarefa” determinada. No entanto, o estudo não encontrou sinais de comprometimento da memória nas pessoas que desenvolveram sintomas ligeiros. Os cientistas admitem ainda a necessidade de obter mais informações sobre o impacto no cérebro de uma versão ligeira do coronavírus.As funções olfactivas e relacionadas com a memória alteram-se significativamente ao longo do tempo da doença, o que leva os autores a admitirem a atenuação das alterações verificadas no cérebro. Por outro lado, os dados observados “levantam a possibilidade de que as consequências de longo prazo da infeção por SARS-CoV-2 possam contribuir ao longo do tempo para a doença de Alzheimer ou outras formas de demência”, escrevem os autores do estudo.Em declarações à BBC, a principal autora do estudo chama a atenção para a possível reversibilidade dos efeitos. “O cérebro é realmente plástico. Com isso queremos dizer que se pode curar sozinho. Então há boas hipóteses de que, com o tempo, os efeitos prejudiciais da infeção diminuam”, disse Gwenaelle Douaud.O grupo de investigadores analisou as ressonâncias magnéticas de 785 pessoas, das quais 401 testaram positivo ao coronavírus após o primeiro exame e outras 384 que não contraíram o vírus. Os participantes tinham entre 51 e 81 anos e os seus exames constam do UK Biobank, uma grande base de dados de exames médicos do Reino Unido.As ressonâncias foram feitas com três anos de intervalo, sendo que o segundo exame foi feito, em média, quatro meses e meio após o diagnóstico de Covid-19. O facto de existirem imagens do cérebro antes da infeção por SARS-CoV-2 reduz a probabilidade de fatores de risco pré-existentes serem mal interpretados, como efeitos da doença.