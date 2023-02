Estudo dos EUA. Origem da Covid-19 foi mesmo fuga acidental de laboratório

As conclusões são do Departamento de Energia dos Estados Unidos, depois duma investigação realizada por 17 laboratórios.



Os serviços secretos norte-americanos continuam no entanto divididos sobre a origem da pandemia.



Reportagem do Correspondente da RTP nos Estados Unidos, João Ricardo de Vasconcelos.