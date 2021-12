Estudo em revisão aponta para maior impacto da Ómicron nas vias aéreas

Por comparação com a variante Delta, até agora dominante,. Já nos tecidos pulmonares, a replicação será dez vezes mais lenta, podendo assim causar uma forma menos severa da covid-19. Mas o problema reside mesmo na velocidade de propagação.Emcitada pela agência Reuters, o coordenador do estudo em causa, ainda por publicar, sublinha que, mas também pela resposta imunitária de cada indívíduo, que pode evoluir para uma inflamação potencialmente fatal.. Como tal, tendo em conta os nossos recentes estudos, que mostram que a Ómicron pode escapar parcialmente à imunidade das vacinas e para lá da infeção,”, afirmou Michael Chan Chi-wai.Um modelo estrutural da forma como a variante Ómicron se agarra às células e anticorpos ajudará a desenvolver novas respostas vacinais, esperam os investigadores.

De um “aperto de mão” a um “casal de mãos dadas”

Com recurso a modelos informáticos da proteínada Ómicron, foram analisadas, nos Estados Unidos, as interações moleculares que ocorrem quando o vírus se liga a uma proteína à superfície das células denominada ACE2.Igualmente citado pela Reuters, Joseph Lubin, da Universidade Rutgers, de Nova Jérsia, explica que,A equipa de investigadores procurou também desenvolver um modelo da proteínacom diferentes tipos de anticorpos na sua peugada. Os anticorpos, diz Joseph Lubin, atacam de diferentes ângulos, “como a defesa de uma equipa de futebol poderia atacar o homem com a bola”.. É aqui que os reforços vacinais podem desempenhar um papel crucial, ao compensar a fraqueza de “um anticorpo individual”.O mesmo responsável sublinha que os achados deste estudo em particular terão ainda de ser verificados, “em particular com amostras de pessoas no mundo real”.

O impacto dos assintomáticos na propagação

Uma outra investigação, divulgada na terça-feira pela publicação JAMA Network Open , indica que as pessoas infetadas, mas sem sintomas, estarão a contribuir de forma significativa para os contágios:Neste caso, os investigadores reuniram dados de 77 estudos anteriormente publicados, abrangendo 19.994 pessoas com infeções confirmadas. Cerca de 40 por cento estiveram assintomáticas. Cinquenta e quatro por cento eram mulheres grávidas, 53 por cento foram contagiados em viagens aéreas ou marítimas. Quarenta e oito por cento eram residentes ou trabalhadores de lares e 30 por cento profissionais de saúde ou doentes hospitalizados.

“A elevada percentagem de infeções assintomáticas sublinha o potencial risco de transmissão nas comunidades”, enfatizou a Universidade de Pequim.