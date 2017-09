Estudo europeu conclui que carros a gasóleo são piores para as alterações climáticas

Lusa18 Set, 2017, 07:40 | Mundo

A Federação Europeia de Transportes e Ambiente fez uma análise do ciclo de vida dos carros a gasóleo e dos carros a gasolina e comparou as emissões de dióxido de carbono (CO2).



Esta análise da Federação, a que pertence a associação ambientalista portuguesa Zero, conclui que há um maior impacto climático do gasóleo.



Esse maior impacto deve-se ao processo de refinação deste combustível, que tem um uso mais intensivo de energia, e ainda à necessidade de utilizar mais materiais na produção de motores mais pesados e complexos.



Também contribui para um maior impacto climático o facto de haver emissões mais elevadas do biodiesel misturado no gasóleo.



Os carros a gasóleo emitem ao longo da sua vida mais 3,65 toneladas de CO2 do que um equivalente a gasolina.



"Esta análise desacredita a afirmação dos fabricantes de automóveis de que carros a gasóleo são necessários para atingir os seus objetivos climáticos", refere a associação Zero, parceira da Federação Europeia de Transportes e Ambiente, que realizou este estudo.



A Federação considera que, na Europa, o mercado automóvel "é distorcido a favor do gasóleo", nomeadamente através de regulamentos "tendenciosos e impostos injustos".



A quota de carros a gasóleo na Europa é de 50 por cento, enquanto na China e nos Estados Unidos corresponde a dois por cento e um por cento, respetivamente.



Dois anos depois do dieselgate -- com a descoberta de que alguns fabricantes de carros usavam um dispositivo para manipular as emissões de poluentes nos testes -, a Federação Europeia de Transportes e Ambiente alerta que existem "mais de 37 milhões de carros e carrinhas ilegalmente poluentes que circulam por toda a Europa".



"É hora de os fabricantes de automóveis assumirem a responsabilidade pela limpeza e financiamento das medidas locais para combater a crise da poluição atmosférica urbana que em grande parte causaram", argumenta a Federação.