Estudo genómico abre possibilidade de prever aparecimento de cancro

A investigação foi realizada como parte do projeto Pan-Cancer Analysis of Whole Genomes e mostra um retrato detalhado sobre a forma como cada tipo de tumor surge a nível molecular. Mostra também um caminho para a execução de novos tratamentos e métodos de diagnóstico prematuro.



O cancro é a segunda causa de morte mais frequente no mundo – a seguir às doenças cardiovasculares –, matando mais de oito milhões de pessoas todos os anos. Os primeiros sinais da doença podem aparecer anos antes de ser diagnosticada, assinala a investigação.



O estudo colocou lado a lado o genoma completo do doente, do seu tumor e o genoma humano de referência e analisou-o 30 vezes, para perceber todas as mutações que diferenciam a célula cancerígena e uma célula saudável.



Foram avaliadas mais de mil milhões de letras de ADN durante “dez milhões de horas”. A investigação contou com a participação de cerca de 1300 cientistas de 37 países e foram usados 13 supercomputadores, em vários centros de análise.

Os cientistas conseguiram identificar todas as alterações genéticas que produzem um tumor específico e ordená-las cronologicamente para conhecer a sua biografia. A análise permitiu analisar dezenas de milhares de mutações acumuladas nas células tumorais e identificou as causas do tumor.



Foi identificada uma mutação causal em 95 por cento dos casos analisados. Em média, o cancro necessita de cinco mutações causais para aparecer, embora “varie dependendo do tipo de tumor”, afirma o diretor do projeto, Peter Campbell.



“O mais surpreendente é a diferença entre o genoma do cancro de uma pessoa e o de outra. Existem milhares de combinações de diferentes mutações que produzem a doença, mais de 80 processos que causam essas mutações e alguns devem-se a questões hereditárias, outros ao estilo de vida, como o tabagismo, álcool, exposição à luz solar ou alimentação inadequada, acrescentou Campbell, citado pelo jornal espanhol El País.



A acumulação destas cinco mutações causais permite que o cancro cresça e evolua mais rápido do que as células saudáveis. Contudo, este processo pode demorar “uma vida inteira”. O estudo mostra que alguns aparecem anos ou décadas antes do diagnóstico. “Existem casos em que começam desde a infância”, afirmam os investigadores.

A capacidade de identificar uma ou várias mutações causais do cancro, anos ou décadas antes do diagnóstico, “abre uma grande possibilidade de detetar o cancro antes de ele acontecer”.



“Os tumores isolam o ADN na corrente sanguínea e isso pode ajudar a desenvolver novos métodos de diagnóstico mais cedo. Num futuro próximo, podem ser desenvolvidos tratamentos preventivos, que eliminem as células nas quais já vemos mutações causais de cancro”, afirma Peter Van Loo, coautor do estudo.



O projeto Pan-Cancer aborda também o potencial da inteligência artificial. Um algoritmo pode identificar padrões de mutações inofensivas numa amostra de tumores que lhe permitem perceber em que órgão se encontra o tumor primário.



De acordo com os cientistas, a investigação está disponível para que outros investigadores possam fazer novas investigações sobre os resultados desta investigação.



