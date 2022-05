Estudo. Golfinhos conseguem reconhecer-se uns aos outros através da urina

O sentido único de palato que os golfinhos têm permite-lhes que através da urina e outras excreções consigam reconhecer os seus pares. Foi a conclusão dos cientistas do Instituto Escocês dos Oceanos, que testaram amostras de urina com vários golfinhos.



A pesquisa foi conduzida pelo diretor do Instituto, Vincent Janik, juntamente com os cientistas Jason Bruck e Sam Wamlsley. De acordo com o estudo, os golfinhos mostraram-se muito mais interessados nas amostras de urina de golfinhos que conheciam do que daqueles que não conheciam.



“Os golfinhos estudam as amostras de urina durante mais tempo caso provenha de animais conhecidos. Ou quando estas foram apresentadas juntamente com o assobio que identifica cada golfinho, uma assinatura única entre o grupo”, explicou Janik.



Os golfinhos estudados eram oriundos de resorts no Havai e Bermudas e estavam habituados ao contacto com os humanos, já que nadavam com turistas todos os dias. Ao treinar os golfinhos para recolher amostras de urina, os investigadores puderam criar uma coleção que foi usada para apresentar as amostras a golfinhos que se conheciam e a outros que não reconheciam os pares.



Face a esta descoberta, Janik acredita que os golfinhos têm um palato diferente e mais evoluído do que outros mamíferos: “Ainda sabemos pouco como o palato funciona nos golfinhos. Outros estudos já tinham mostado como perderam muitas das características encontradas noutros mamíferos, como reconhecer o amargo, o doce ou o azedo. Mas têm células sensoriais peculiares nas suas línguas que permitem a deteção de outros animais”, concluiu Janik.