Estudo: passageiros frequentes provocam maioria dos danos climáticos da aviação

em quase todos os países responsáveis pelas maiores emissões da aviação, apenas uma pequena minoria de pessoas faz uma grande parte das viagens de avião. Isto é, o padrão mundial revela que há um pequeno grupo da população que viaja numa grande proporção de voos, enquanto a muitas pessoas nem viajam de avião. O relatório "Estatuto de Elite: desigualdades globais nos voos" , revela que.





De acordo com os dados divulgados, nos Estados Unidos, apenas 12 por cento das pessoas fazem 66 por cento dos voos. Já em França, 50 por cento dos voos são realizados por uma minoria de apenas dois por cento da população.



Também no Reino Unido há alguma desproporção: apenas 15 por cento da população realiza 70 por cento de todas as vigens de avião. Mas na Ásia parece ser mais acentuada: na China, cinco por cento das famílias compram 40 por cento das viagens e na Índia só um por cento das famílias realizam 45 por cento de todos os voos.





"Este padrão repete-se em todo o mundo, em países como o Canadá, a Índia, a China e a Holanda - assim como a tendência de os passageiros frequentes terem rendimentos mais altos", esclarece o relatório divulgado na quarta-feira. "Isto significa que as pessoas mais ricas são desproporcionalmente responsáveis ​​pelas emissões que já estão a causar danos às pessoas de todo do mundo, com impactos a atingir mais as comunidades mais pobres. Enquanto isso, em quase todos esses países, menos da metade da população voa por ano".







cerca de 10 por cento das pessoas no Reino Unido apanharam mais da metade de todos os voos internacionais em 2018. Um estudo global divulgado pelo jornal britânico, em novembro de 2020, revelava que os "superemissores" de voos frequentes que representam apenas um por cento da população mundial causaram metade das emissões de carbono da aviação em 2018. E, quase 90 por cento da população mundial não voou nesse ano.





"Vários relatórios sugerem que os britânicos voam mais, em média, do que quase qualquer outra pessoa - mas também que mais de metade da população britânica não voa", lê-se no relatório "Estatuto de Elite". "A maior parte das viagens aéreas concentra-se num grupo demográfico pequeno e relativamente abastado, com voos de lazer cada vez mais frequentes".



Com a pandemia da Covid-19 as viagens de avião ficaram suspensas a maior parte do ano de 2020, e muitas continuam em 2021, e as emissões poluentes diminuiram drasticamente nos últimos meses. Mas os autores do relatório, divulgado pela organização ambiental Possible, receiam que com os apoios financeiros dos governos às companhias aéreas e o alívio das restrições se volte aos padrões de viagens pré-pandemia e aumentem as emissões de gases poluentes pelos aviões.

Minoria deve pagar taxa de passageiro frequente





"Direcionar as políticas climáticas para a pequena elite responsável pela maioria dos danos ambientais dos voos podia ajudar a resolver o problema climático da aviação, sem tirar o acesso aos serviços mais importantes e valiosos que as viagens aéreas oferecem à sociedade", começa por referir o relatório.







Nessa ordem de ideias, a organização Possible pretende, com este relatório, pedir que se crie e aplique "uma taxa de passageiro frequente, um imposto progressivo que aumenta à medida que alguém faz mais voos ou percorre distâncias maiores por ano".



"Isso significa que as pessoas que economizam para um feriado anual ou para visitar a família não serão afetadas injustamente, mas a minoria que voa várias vezes ao ano pagará mais. Isso permitiria enfrentar as alterações climáticas de forma justa, reduzindo a desigualdade e compartilhando o acesso a voos de maneira mais equitativa", explicam os autores.





Apenas uma pequena minoria da população global faz uma viagem de avião, refere o documento, e "mesmo nas nações mais ricas, a maioria dos voos é feita por poucas pessoas". Mas quando o assunto é o clima, sabe-se que "as viagens aéreas são um comportamento exclusivamente prejudicial, que causam mais emissões por hora do que qualquer outra atividade".





"Se não forem controladas, as emissões de indústrias poluentes, como a aviação, ameaçam destruir o clima", afirmou Alethea Warrington, gerente de campanhas da Possible, ao Guardian. "Este relatório mostra que, embora as comunidades mais pobres já estejam a sofrer os impactos do aquecimento global, os benefícios dos estilos de vida com altas emissões de carbono são usufruídos apenas por poucos. Um imposto progressivo sobre a aviação tornaria os voos frequentes no hábito de luxo que são".





Finlay Asher, um ex-engenheiro do setor da aviação que se tornou ativista climático, afirmou que "enquanto engenheiro e a trabalhar na futura tecnologia de aeronaves", percebeu "rapidamente que o desenvolvimento da tecnologia se estava a mover muito lentamente em comparação com o crescimento do tráfego aéreo".



"A única maneira de reduzir as emissões do setor a tempo é os governos imporem políticas para limitar de forma justa os voos. Sem isso, nenhuma tecnologia ajudará", assegurou.



Os dados do relatório mostram que os EUA, a China e o Reino Unido foram os responsáveis pelas maiores emissões nacionais da aviação em 2018, e que os cidadãos britânicos e australianos tiveram as maiores emissões per capita de voos, depois de Cingapura, Finlândia e Islândia.





O relatório recorda que "a aviação é uma atividade intensiva em carbono, que é relativamente difícil de descarbonizar" e que para isso é necessário alinhar a gestão das emissões das viagens aéreas "com o que é necessário para cumprir as metas climáticas".





Mas Michael Gill, diretor executivo da International Air Transport Association, que representa as companhias aéreas do mundo, considera que "os impostos provaram ser uma forma ineficaz de combater as emissões".



"O objetivo deve ser arranjar meios práticos para mitigar o impacto do CO2 da aviação, permitindo que as pessoas continuem a voar por motivos de negócios e familiares", acrescentou.



"As companhias aéreas estão a investir milhões em aeronaves mais limpas, combustíveis de aviação sustentáveis ​​e o uso do comércio ou compensação de emissões de carbono como parte de uma estratégia de longo prazo para cortar as emissões de 2005 pela metade até 2050", continuou. "Também contestamos a descrição de que voar com frequência é um 'hábito de luxo'. Muitos, senão a maioria, dos passageiros frequentes são empresários que precisam de contacto cara a cara com clientes e funcionários, principalmente nos próximos meses, à medida que os negócios voltam ao normal".