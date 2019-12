Estudo relaciona poluição do ar com problemas de saúde mental

Mais de 264 milhões de pessoas sofrem de depressão, de acordo com a Organização Mundial de Saúde ( OMS ).

As conclusões são de um estudo conduzido por investigadores da University College London que analisou dados de 16 países.Através de uma pesquisa sobre a relação entre a poluição e os riscos para a saúde mental em adultos, os“Encontramos resultados bastante consistentes entre os estudos que analisamos que investigaram a relação entre a exposição à poluição do ar a longo prazo e a depressão, mesmo depois de um ajuste a muitos outros fatores que poderiam explicar essa associação”, explica Isobel Braithwaite, a principal responsável da investigação.De acordo com os cálculos dos investigadores,. “Teria um grande impacto porque a depressão é uma doença muito comum e está a aumentar”, observa a investigadora.“Nós já sabíamos que a poluição é prejudicial à saúde, com numerosos riscos para a saúde física, desde doenças cardíacas e pulmonares a derrames e maior risco de demência”, diz Braithwaite. “Aqui nós mostramos que a poluição do ar pode estar a causar, igualmente, problemas relacionados com a saúde mental, fazendo com que a questão de tornar o ar menos poluído assuma uma maior urgência”, continua.

Suicídios também poderão estar relacionados com poluição

No estudo também foi encontrada uma ligação – apesar de menor comparativamente com a depressão – entre a exposição a poluição atmosférica e o número de suicídios.Segundo apontam os investigadores,“Sabemos que as partículas mais finas de ar poluído podem atingir o cérebro através da corrente sanguínea e do nariz. A poluição do ar está, por isso, relacionada com o aumento da neuroinflamação, danos às células nervosas e alterações na produção de hormonas do stress, que por sua vez estão associadas a problemas de saúde mental”, explica Isobel Braithwaite.

A principal responsável pelo estudo alerta para a necessidade de atuar no sentido de reduzir a poluição.





, sublinha Braithwaite. “Mas também precisamos de pensar em mudanças no sistema, mais concretamente medidas [governamentais] que ajudem a reduzir os níveis de poluição atmosférica”, acrescenta.O presente estudo é apenas mais um que se junta ao conjunto de investigações que atualmente têm exposto as implicações da poluição na saúde. Só nos últimos meses, diferentes pesquisas têm demonstrado como a redução da poluição do ar pode reduzir doenças respiratórias em apenas semanas e provado que partículas poluentes conseguem atravessar a placenta