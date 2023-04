Estudo revela que pessoas da era do Bronze tomavam alucinogénios

De acordo com os investigadores desta descoberta, estas podem ser as primeiras provas do uso de drogas na Europa. Foram encontradas substâncias como escopolamina, efedrina e atropina e três amostras de cabelo. A atropina e escopolamina são formadas naturalmente em plantas e podem induzir alucinações e alterar a maior parte dos sentidos.A efedrina é um estimulante que nasce em arbustos e aumenta os níveis de entusiasmo, alerta e atividade física.Os autores deste estudo explicaram na revista científicaque ainda na altura do paleolítico, “os humanos descobriram as propriedades não relacionadas com alimentação de certas plantas”.“Os resultados apresentados indicam que várias plantas com alcaloides foram consumidas por pessoas que viveram na era do Bronze em Menorca. Curiosamente, as substâncias encontradas neste estudo não têm como finalidade aliviar dor em condições de doença que foram testadas nas pessoas que estavam enterradas, como acontece com abcessos ou cáries”.“Considerando a toxicidade dos alcaloides encontrados no cabelo, o seu uso e aplicação mostram que havia conhecimentos especializados. Estes conhecimentos partiam dos shamãs, que eram capazes de controlar os efeitos secundários das plantas”.Outras provas encontradas sobre o consumo de drogas na Europa também remontam à era do Bronze mas que se encontravam em recipientes selados usados em contextos de rituais ou em representações artísticas.De acordo com o, a professora Elisa Guerra-Doce, da Universidade de Valladolid, e outros colegas analisaram cabelos das grutas de Es Carritx que foram ocupadas pela primeira vez há 3600 anos. Outros estudos explicam que pelo menos 210 pessoas foram enterradas por lá.