Estudo sueco conclui que inteligência artificial é eficiente e segura na deteção do cancro da mama

Todos os anos são diagnosticados mais de dois milhões de casos de cancro da mama, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.Resultados preliminares de um estudo realizado na Suécia mostram que a leitura por parte da inteligência artificial é tão eficaz como dois radiologistas a trabalhar em conjunto.A média de idades foi de 54 anos e foi comparado o diagnóstico já realizado na Suécia em comparação com o diagnóstico feito pela inteligência artificial.

Dividindo os diagnósticos pelos dois métodos, ficou comprovado que a inteligência artificial encontrou mais cancros da mama do que o método tradicional.

A inteligência artificial descobriu a doença em 244 mulheres (total de 28 por cento) enquanto o método tradicional descobriu em 203 mulheres (25 por cento do total)., que tiveram uma percentagem de 1,5 por cento, em ambos os métodos de diagnóstico.A inteligência artificial permitiu menos 36 mil leituras o que reduziu em muito a carga de trabalho dos radiologistas. No entanto, o estudo questiona se este método poderá ser utilizado de forma imediata.A conclusão do estudo é perentória em relação aos benefícios:Kristina Lang, médica e professora da Universidade de Lund, na Suécia, e autora do estudo explicou que os resultados do estudo são promissores.“Estes resultados promissores deveriam ser utilizados em novos diagnósticos para conseguir lidar com a falta de radiologistas em vários países mas não são ainda suficientes para confirmar que a inteligência artificial está preparada para ser implementada nas mamografias”.“Ainda precisamos de perceber as implicações nos pacientes, especialmente precisamos de perceber se este método combinado com as radiografias tradicionais pode detetar cancros que muitas vezes não são encontrados.”.Como se pode ler no, Stephen Duffy, professor da Universidade Queen Mary de Londres, diz que as conclusões do estudo são muito interessantes mas teme que existam deteções a mais de lesões relativamente inofensivas.“Por exemplo, os resultados do estudo mostram o aumento da deteção de carcinomas ductais, o que pensamos que pode ser demasiadas vezes diagnosticado”, concluiu o professor.