Estudo. Vacinação da covid-19 reduz probabilidade de desenvolver Covid longa

A análise comparativa feita entre vacinados e não vacinados que contraíram a covid-19 é indicadora de que a vacinação tem impacto na recuperação dos doentes, especialmente em quem desenvolve infeção prolongada.





Quinze investigações, entre britânicas e internacionais, verteram dados para um estudo apresentado pela Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido, que sustenta a importância da vacinação.

Os sintomas prolongados da Covid-19 Os indivíduos vacinados apresentaram benefícios, em primeiro lugar por diminuírem o risco de serem infetados e em segundo, aqueles que apanharam o vírus têm menos probabilidade de desenvolver Covid longa, em comparação com indivíduos não vacinados.





Os doentes totalmente vacinados demontraram serem menos propensos do que as pessoas não vacinadas a desenvolver sintomas de médio ou longo prazo, como fadiga, dor de cabeça, fraqueza nos braços e pernas, dores musculares persistentes, perda de cabelo, tonturas, falta de ar, perda de olfato ou cicatrizes nos pulmões, sublinha o estudo.





"Também há evidências de que pessoas não vacinadas com Covid longa que foram posteriormente vacinadas reduziram, em média, sintomas longos de Covid comparativamente aos que permaneceram não vacinados" destaca o documento.





Deborah Dunn-Walters, presidente da Task-Force para a vacinação da Sociedade Britânica de Imunologia Covid-19 e professora de imunologia da Universidade de Surrey, declarou que "ainda não há informações suficientes para explicar por que a vacinação resulta numa melhora nos sintomas das pessoas. O termo 'Covid longo' abrange uma ampla gama de condições pós-Covid e, portanto, ainda não entendemos completamente todos os processos envolvidos".

Teorias Uma teoria apontada neste estudo é que a vacina pode ajudar a limpar as últimas bolsas de vírus no corpo, ou fragmentos de vírus que alimentam continuamente a inflamação.







Outra possibilidade assenta no, o que pode explicar o porquê de algumas pessoas relatarem sintomas piores após a vacinação, acrescentou Dunn-Walters.Esta investigação enfatiza mais uma vez a importância da vacinação e o professor Stephen Powis, diretor clínico do Serviço Nacional de Saúde, aproveita esta avaliação para dar o exemplo britânico: