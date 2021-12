Estudos. Hospitalizações diminuem até 45% em infetados com a variante Ómicron

As investigações sugerem que a nova variante do SARS-CoV-2 pode ter características biológicas que a tornam menos perigosa do que a Delta. No entanto, o risco reduzido de internamentos com a Ómicron nos três países pode ser devido, em grande parte, à imunidade das populações, seja por vacinação ou infeção interior.

A Ómicron já é a variante dominante em vários países.

Investigadores do Imperial College analisaram hospitalizações e registo de vacinas entre todos os casos de covid-19 confirmados por PCR entre 1 e 14 de dezembro. Dos quais 56 mil eram infeções com a Ómicron e 269 mil com a Delta.



As pessoas infetadas com a Ómicron têm menos 15 a 20 por cento menos risco de necessitarem de internamento hospitalar e uma menor probabilidade de ficarem hospitalizadas durante pelo menos uma noite.



O estudo do Imperial College revela ainda que quem já esteve infetado com covid-19 tem entre 50 a 60 por cento menor risco de ser hospitalizado caso contraia novamente a doença com a variante Ómicron, em comparação com a restante população.



Já o risco de hospitalização é semelhante para as variantes Ómicron e Delta nas pessoas que já estão inoculadas com pelo menos duas doses da vacina.



Apesar destas conclusões, os investigadores do Imperial College alertam que o risco de hospitalização em pessoas vacinadas continua a ser significativamente menor do que em pessoas vacinadas.



Um outro estudo, realizado por investigadores das universidades escocesas de Edimburgo e Strathclyde, adiantou que o risco de hospitalização pode ser reduzido em até dois terços com a variante Ómicron, em comparação com a Delta.



Esta investigação resultou da análise de 23.840 casos de covid-19 suspeitos da variante Ómicron, entre os quais resultaram em 15 internamentos, face aos 47 estimados com a variante Delta.



Já o estudo realizado na África do Sul revela que as pessoas infetadas com Ómicron, entre 1 de outubro e 30 de novembro, tinham menos 80 por cento de probabilidade de serem hospitalizadas.



