Estudos revelam que microplástico está em todo o lado

RTP07 Mar, 2019, 18:07 | Mundo

O microplástico resulta da fragmentação de materiais feitos de plástico (roupa sintética, pneus, brinquedos, embalagens, sacos, etc.) em micropartículas de um a cinco milímetros, que se dispersam pelos oceanos e pela natureza quando não são devidamente reciclados.





Apesar de ainda não terem sido totalmente investigados os efeitos que podem causar na saúde das pessoas e nos ecossistemas, as micropartículas de plástico estão presentes na comida e na água que os seres humanos ingerem e são confundidas com comida pelos animais marinhos.







“Os microplásticos estão a ser encontrados em absolutamente toda a parte, mas não sabemos os perigos que podem trazer. Daqui a 20 anos, não vai adiantar olhar para trás e tentar reverter a situação. Precisamos de pensar agora como reduzir a dependência do plástico”.







Um estudo que analisou dez lagos e vários rios e reservatórios do Reino Unido mostrou que em todas as análises estavam presentes micropartículas de plástico.







Dos locais em análise o rio Tame, perto de Manchester, considerado o local mais contaminado no mundo, tinha 1000 micropartículas de plástico por litro. Seguindo-se o rio Tamisa (80), que banha Oxford e Londres; o rio Cegin (80), no País de Gales; o reservatório de Llyn Cefni (40), também no País de Gales; o lago Ullswater (30), em Inglaterra; e o rio Blackwater (15), também em Inglaterra. Mesmo em lugares considerados remotos, como as Cataratas de Dochart e Loch Lomond, na Escócia, foram encontradas duas ou três micropartículas por litro.





“Foi surpreendente. Eu não esperava deparar-me com estes resultados”, disse Christian Dunn, da Universidade de Bangor, no País de Gales, que conduziu a investigação. “É deprimente ver que existe microplástico em locais emblemáticos do nosso país”, acrescentou.





Uma ativista da organização Amigos da Terra, Julian Kirby, colaborou no estudo sobre o microplástico nas águas do Reino Unido e disse que os deputados têm de aprovar uma legislação que reduza “drasticamente a poluição de plástico que está a arruinar o meio ambiente”.





Kirsten Thompson, da Universidade de Exeter, referiu que tem esperança de que este estudo ajude a descobrir “exatamente de onde vem este plástico e que impacto é que pode ter”.







Outros estudos recentes encontraram elevadas concentrações de microplástico no rio Yangtze e na costa mediterrânica de Espanha. Foram também encontradas micropartículas de plástico no organismo de animais marinhos do Mar do Norte e do Mar de Barents e em aquíferos das águas subterrâneas do Illinois. As águas subterrâneas fornecem cerca de um quarto da água potável do mundo.







Uma pesquisa realizada pela Universidade Nacional de Singapura encontrou 400 bactérias nocivas em 275 pedaços de microplástico retirados de praias locais. Os investigadores revelam que estas bactérias podem causar gastroenterites e infeções nos seres humanos.





Para além das implicações que o microplástico pode trazer à vida marinha, pode também ser prejudicial à vida humana.