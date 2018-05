ETA anuncia fim do seu ciclo de vida

RTP02 Mai, 2018, 15:00 / atualizado em 02 Mai, 2018, 15:45 | Mundo

A organização separatista basca fez saber a organizações e agentes do seu eco-sistema que tinha chegado ao fim após quase seis décadas de actividade.



Formada no Verão de 1959 com vista à independência da região espanhola (e território do Sul de França) do País Basco, a actividade do grupo veio declinando ao longo das últimas décadas, para culminar no anúncio de um cessar-fogo em 2011.



Com uma campanha que custou a vida a mais de oito centenas de pessoas, a ETA acabou por entregar as armas há precisamente um ano, em Abril de 2017.



Esta quarta-feira, o jornal online El Diário publica uma missiva da organização basca, considerada terrorista em muitas instâncias, em que esta comunica a organização dos seu círculo que chegaram ao fim todas as actividades. Nessa carta de 16 de Abril, publicada agora, duas semanas depois, pode ler-se que a ETA “extinguiu completamente todas as suas estruturas e colocou um final na sua actividade política”.



A ETA faz entretanto questão de sublinhar que se a sua actividade chegou ao fim já o “conflito com Espanha” não, uma vez que essa é uma situação que “não teve início com a ETA e não termina com o final do ciclo da ETA”.