Etiópia. Avião com 157 pessoas de 33 nacionalidades cai poucos minutos após descolar

O avião tinha descolado às 8h38 do aeroporto de Bole, na capital da Etiópia. Eram 8h44 quando perdeu contato com a torre de controlo, referem as agências internacionais.

"As operações de busca e resgate estão em andamento e não confirmamos informações sobre sobreviventes ou quaisquer possíveis causas", disse a companhia Ethiopian Airlines em comunicado.



Ethiopian Airlines will release further information as soon as it is available. Updated information will also be on Ethiopian Airlines website at https://t.co/Je7pXoKxHh pic.twitter.com/07wKZHPVPl — Ethiopian Airlines (@flyethiopian) 10 de março de 2019

No entanto, a televisão estatal da Etiópia avançou que não existem sobreviventes e que os passageiros eram oriundos de 33 países.







Durante a manhã, fonte da Secretaria de Estado das Comunidades referiu à agência Lusa que as autoridades portuguesas estavam a acompanhar a queda do avião, bem como as operações de resgate e identificação das vítimas, encontrando-se em contacto com a Embaixada de Portugal em Nairobi, no Quénia.







Entretanto, o presidente da companhia de aviação revelou que entre as vítimas estão: 32 quenianos, 18 canadianos e nove etíopes. Contam-se ainda: oito chineses, oito italianos, oito americanos, sete britânicos, sete franceses, seis egípcios, cinco holandeses, quatro indianos, quatro eslovacos, três austríacos, três suecos, três russos, dois marroquinos, dois espanhóis, dois polacos e dois israelitas.

Viajava ainda um cidadão de cada das seguintes nacionalidades: Bélgica, Indonésia, Somália, Noruega, Sérvia, Togo, Moçambique, Ruanda, Sudão, Uganda e Iémen. Quatro passageiros viajam ainda com documentos emitidos pelas Nações Unidas e as suas nacionalidades não foram reveladas.

"Velocidade vertical instável"

O presidente da Ethiopian Airlines disse ainda que o aparelho "não tinha problemas técnicos que fossem conhecidos" e mas admite que o pilotio pediu para regressar ao aeroporto, reportando dificuldades, pouco depois da descolagem.



Sobre as causas do acidente, o responsável pela empresa prefere esperar pelo fim das investigações.

No entanto, um site sueco de rastreamento de voos nota que o aparelho apresentava uma “velocidade vertical instável” após a descolagem.

Additional data from Flightradar24 ADS-B network show that vertical speed was unstable after take off.



Take off 05:38:18 UTC

Last position received by FR24 at 05:41:02 UTC



Please note that Addis Ababa airport is located at 7,625 feet AMSL. pic.twitter.com/Uyvfp1x9Xb — Flightradar24 (@flightradar24) 10 de março de 2019

A Ethiopian Airlines anunciou que vai enviar pessoal para o local do acidente para "fazer todo o possível para ajudar nos serviços de emergência".



Será montado um centro de informações sobre os passageiros e já foram destinados números de telefone para os quais os familiares podem ligar.

"Sentidas condolências"



O primeiro-ministro Ahmed Abiy quis, na rede social Twitter, “expressar sentidas condolências às famílias daqueles que perderam seus entes amados no voo regular de um Boeing 737 da Ethiopian Airlines para Nairobi, no Quénia".

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning. — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) 10 de março de 2019



A transportadora aérea etíope é uma das maiores companhias de aviação do continente africano, relativamente à composição da frota.







Fundada a 21 de dezembro de 1945, a rede da companhia abrange Europa, América do Norte, América do Sul, África, Médio Oriente e Ásia.





Integra, desde dezembro de 2011, a Star Alliance, uma aliança de companhias aéras, da qual faz parte a portuguesa TAP.

O Boeing 737-800 MAX é o mesmo modelo de aeronave que, em outubro passado, esteve envolvido noutro acidente. Um aparelho idêntico da companhia indonésia Lion Air caiu no mar 13 minutos após descolar do aeroporto de Jacarta, causando 189 mortes.O último grave acidente a envolver um avião de passageiros da Ethiopian Airlines foi também o de um Boeing 737-800, que explodiu depois de levantar voo de Beirute, no Líbano, em 2010. As 90 pessoas que seguiam a bordo morreram.