Etiópia. Governo de Adis Abeba expulsa sete funcionários da ONU

O embaixador da Etiópia na ONU acusou a Organização Internacional de falsificar informação, com números inflacionados, relativos à pobreza e de estar a apoiar um partido político anti-governo.



O secretário-geral da ONU está "chocado" com a decisão da Etiópia e desafia o governo etíope a provar as acusações.