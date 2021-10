Etiópia usou companhia aérea comercial para transportar armas durante a guerra no Tigray

As armas seguiram a bordo de vários aviões da Ethiopian Airlines, a principal companhia aérea comercial da Etiópia.Segundo os documentos de carga, o transporte de armas coincidiu com o início do conflito em Tigray, em novembro de 2020.Num dos documentos, a "natureza e quantidade dos produtos" é listada como "reabastecimento militar" e "alimentos desidratados", citados como “DFS”. Outros registos continham abreviaturas como "AM" para munições e "RIFLES" para espingardas.Documentos de carga mostram que os voos entre a Etiópia e a Eritreia ocorreram até pelo menos 28 de novembro de 2020. Alguns atuais e ex-funcionários da Ethiopian Airlines, que falaram sob condição à CNN, afirmaram que os voos continuaram após esta data, mas que a maioria das viagens para a Eritreia ocorreu em novembro.Funcionários do aeroporto de Adis Abeba também relataram ter visto vários voos com armas a partir para a Eritreia todos os dias durante o início do conflito.Em junho, chegaram também a circular nas redes sociais fotografias que mostravam caixas com morteiros a bordo de um voo da Ethiopian Airlines e os mesmos caixotes a serem descarregados do avião em Massawa, Eritreia.

“Várias repercussões jurídicas”

Pablo Mendes de Leon, professor de direito aéreo e espacial na Haia, disse à CNN que há vários indícios de que os voos em causa eram comerciais e não aeronaves militares ou estatais. "Cheguei agora à conclusão de que [esses voos] foram operados por aeronaves civis que se enquadram nos termos da Convenção de Chicago", disse Mendes de Leon, acrescentando queEm resposta à CNN, a Ethiopian Airlines garantiu "cumprir estritamente todos os regulamentos nacionais, regionais e internacionais relacionados com a aviação" e declarou que, "até onde é do seu conhecimento e dos seus registos, não transportou nenhum armamento de guerra em qualquer das suas rotas por qualquer uma das suas aeronaves".Os governos da Etiópia e da Eritreia não responderam aos pedidos de comentário da CNN.

O que deu origem ao conflito em Tigray?

A discórdia entre as Forças Populares e o Governo de Abiy teve início em 2018, quando as TPLF, que haviam governado a Etiópia desde 1991, recusaram fundir-se com o Partido da Prosperidade de Abiy, em parte porque a coligação diminuiu a influência das TLPF no Governo., que tinham sido adiadas pelo primeiro-ministro devido à pandemia da Covid-19.

As eleições, participadas por 2,7 milhões de pessoas, foram consideradas ilegais por Abiy, que também cortou o financiamento para a liderança das TPLF.

Três semanas depois, o Governo de Adis Abeba declarou vitória após as forças governamentais terem assumido o controlo de Mekele, capital regional de Tigray.

Qual o ponto de situação atual?

"Controlamos Mekele a cem por cento", anunciou, na altura, à agência Reuters um porta-voz das TPLF.O Governo de Ahmed anunciou um cessar-fogo unilateral de vários meses com início em 28 de junho, mas as TPFL descartaram uma trégua e prometeram "lutar até que os nossos inimigos abandonem Tigray".As Nações Unidas falam em múltiplos massacres, abusos, violações de crianças e perseguições de civis, cometidos por todas as partes. Cerca de 75 mil habitantes do Tigray procuraram refúgio no vizinho Sudão.