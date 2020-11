"Eu ganhei estas eleições". Trump volta a declarar vitória enquanto Biden mantém liderança

I WON THIS ELECTION, BY A LOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020 Donald Trump mantém a sua retórica e volta a declarar-se vencedor das eleições norte-americanas. “Eu ganhei estas eleições, por muito!”, escreveu o presidente norte-americano na sua conta da rede social Twitter.





Tal como a grande maioria dos últimos tweets do presidente dos EUA, o Twitter sinalizou este último, relembrando que a contagem dos votos continua e ainda não foi declarado nenhum vencedor.





Donald Trump está, inclusivamente, em desvantagem nestas eleições, com o caminho para um segundo mandato a revelar-se cada vez mais difícil à medida que Joe Biden aumenta a sua vantagem em quatro dos seis Estados onde os votos estão ainda a ser contabilizados.





Biden está a um passo da vitória. Na Pensilvânia, o democrata conseguiu inverter vantagens e encontra-se à frente do Presidente norte-americano, numa altura em que estão apurados 96 por cento dos votos. A diferença entre os dois candidatos é de pouco mais de 28 mil votos.



Este é um Estado decisivo, dado que contribuiu com 20 votos para o Colégio Eleitoral - o suficiente para Biden alcançar os 270 delegados e ser eleito Presidente. Por sua vez, para Trump, que permanece com 213 votos eleitorais, perder a Pensilvânia significa ficar automaticamente de fora da corrida presencial, dado que não conseguirá eleger os 270 delegados mesmo que vença nos restantes Estados.







Para além da Pensilvânia, existem outros três Estados decisivos: Geórgia, Arizona e Nevada. Se Biden não vencer na Pensilvânia, terá de vencer pelo menos dois destes Estados onde segue com vantagem. No entanto, a diferença de votos entre os dois candidatos é mínima.



Na Geórgia, espera-se que os resultados sejam conhecidos a qualquer momento, com 99 por cento dos votos contados. Biden lidera neste Estado tradicionalmente republicano, que contribui com 16 votos para o Colégio Eleitoral. Mas a diferença entre os dois candidatos é de apenas sete mil votos. Se Biden vencer aqui, também garante a vitória, com os exatos 270 delegados necessários.





No Arizona, estão contados 95 por cento dos votos. Biden lidera com 49,6 dos votos e Trump permanece atrás com 48,6 por cento. Ao longo das últimas horas, Trump tem conseguido diminuir a desvantagem, que caiu para menos de 30 mil votos. No entanto, não está claro se existe margem suficiente para o presidente dos EUA ultrapassar o seu rival, com 235 mil votos ainda por contar.



No Nevada, a contagem dos votos está mais atrasada, com 93 por cento dos boletins apurados. Biden mantém a vantagem, com mais 0,8 por cento dos votos, equivalente a cerca de 23 mil votos.



Sobram outros dois Estados onde ainda restam contabilizar todos os boletins: o Alasca e a Carolina do Norte. Em ambos, Trump leva vantagem.







(em atualização)