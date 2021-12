"Eu não vou regressar a Portugal". Interrogatório de João Rendeiro volta a ser adiado

A audiência no tribunal de Verulam Magistrates, em Durban, na África do Sul, estava inicialmente marcada para segunda-feira mas passou para as 11h00 de terça-feira (9h00 em Lisboa).







A sessão em causa foi novamente adiada para terça-feira às 14h00 locais (12h00 em Lisboa), mas volta agora a ser protelada para quarta-feira, às 9h00 locais (7h00 em Lisboa), mais uma vez a pedido da defesa. Os advogados do ex-banqueiro pediram mais tempo para apresentar o requerimento de libertação sob fiança.







Esta terça-feira, João Rendeiro tinha chegado cedo ao tribunal, num carro celular coletivo, transportado juntamente com outros reclusos. Tal como na segunda-feira, esteve na sala de tribunal durante escassos minutos, permanecendo em silêncio no banco dos réus.







Hoje, à saída, perante as questões da comunicação social ali presente, tirou a máscara e virou-se na direção dos jornalistas, respondendo com poucas palavras: "Eu não vou regressar a Portugal", asseverou.







Rendeiro sinaliza, desta forma, a oposição ao pedido de extradição, sem esclarecer que ameaças terá recebido nas últimas horas, desde que foi transferido para a prisão de Westville.







O ex-banqueiro foi presente pela primeira vez em tribunal na segunda-feira, depois de ter sido detido no sábado num hotel de cinco estrelas em Durban, na província sul-africana do KwaZulu-Natal.



"Ameaças de morte"



Depois de ter passado duas noites na esquadra de Durban Norte, João Rendeiro está desde segunda-feira detido na prisão de Westville, que é uma das maiores e mais perigosas da África do Sul.







Em declarações à imprensa esta terça-feira, a advogada do ex-banqueiro, June Marks, tinha confirmado que iria apresentar de um pedido de transferência de prisão, isto depois de João Rendeiro ter recebido "ameaças de morte".





Apesar dos pedidos da defesa e das alegadas ameaças de morte, João Rendeiro vai continuar naquele estabelecimento prisional pelo menos até ao interrogatório, agendado para amanhã.







A prisão em causa está sobrelotada - alberga pelo menos 40 mil reclusos - e é conhecida pela violência, com relatos de vários motins nos últimos anos.











De acordo com a advogada, June Marks, as ameaças surgiram porque outros reclusos da mesma ala terão percebido através de notícias que Rendeiro é ex-banqueiro e tem posses financeiras significativas, revelou a advogada.



"Estou a tratar agora mesmo do pedido de transferência para outra prisão. Quero apresentar este pedido ainda antes da audiência. Ele tem recebido ameaças de morte por causa das notícias e é apresentado como alguém que tem muito dinheiro, dinheiro que na verdade ele não tem", referiu June Marks na terça-feira.



"O ambiente é muito ameaçador. Queremos transferi-lo para uma prisão onde isto não aconteça", acrescentou ainda a advogada.

Os advogados do ex-banqueiro insistem na sua libertação sob fiança, mas sabe-se que o Ministério Público sul-africano irá pedir ao tribunal que João Rendeiro fique na cadeia até ser decidida a extradição.





A eventual extradição de João Rendeiro para Portugal não está ainda em discussão na atual fase do processo, adiantou a advogada de Rendeiro na África do Sul, June Marks. A advogada garantia na segunda-feira que se o pedido de libertação for recusado, pretende recorrer da decisão.



Rendeiro estava fugido à Justiça há três meses e as autoridades portuguesas reclamam agora a sua extradição para cumprir pena em Portugal.