EUA. 450 novos casos de doenças respiratórias por utilização de cigarros eletrónicos

Tosse seca, opressão torácica e falta de ar são apenas alguns dos sintomas apresentados pelos 450 doentes identificados. Problemas gastrointestinais, como náuseas ou diarreia, ou aspetos mais gerais como fadiga e febre, são outros dos sintomas verificados.



De acordo com a Sociedade Portuguesa de Pneumologia, apesar da apresentação clínica ser variada, e a causa ainda ser uma incógnita, o elo comum entre todos os casos é o uso de produtos relacionados com cigarros eletrónicos.



Até ao momento, “desconhece-se se a doença é provocada por toxicidade” de algum dos compostos destes cigarros, ou se “por outras substâncias formadas quando se dá o aquecimento e vaporização dos líquidos”, revela o comunicado.



Um terço dos afetados tem menos de 18 anos, sendo que os restantes têm idades compreendidas entre os 16 e os 52 anos.



A maioria das pessoas que apresentaram estes sintomas necessitou de hospitalização, uns para receber ventilação mecânica, outros para realizar um procedimento de oxigenação extracorporal por membrana.



Todos os testes para verificar a presença de agentes microbianos deram negativo, o que exclui as bactérias e os vírus como possíveis causas do surto. Desconhecendo a causa concreta, desconhece-se também o tratamento. Contudo, em alguns pacientes, a terapêutica corticoide permitiu verificar melhorias.



Apesar do elevado número de dispositivos e líquidos diferentes disponíveis no mercado, cerca de 80% dos doentes afirmaram ter consumido produtos com nicotina e derivados da Cannabis.



Embora a investigação ainda se encontre em curso, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia alerta para o risco real da “inalação de compostos químicos presentes no vapor dos cigarros eletrónicos” e recomenda a não utilização dos mesmos.