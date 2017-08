EUA à Coreia do Norte: "Não somos o vosso inimigo"

Alexandre Brito - RTP 02 Ago, 2017, 09:36 / atualizado em 02 Ago, 2017, 09:40 | Mundo

Uma abertura para o diálogo? Um aliviar da tensão? Até certo ponto é desta forma que estão a ser analisadas as recentes palavras do Secretário de Estado norte-americano sobre a Coreia do Norte. Rex Tillerson afirmou que Washington continua a tentar persuadir a Coreia do Norte a terminar o programa nuclear de forma pacífica.



"Não procuramos uma mudança de regime, não procuramos um colapso do regime, não procuramos acelerar a reunificação da península, não procuramos uma desculpa para enviar os nossos militares", afirmou Tillerson. "Não somos o vosso inimigo".



Mas, acrescentou o responsável norte-americano, "vocês estão a apresentar uma ameaça inaceitável para nós, e temos que responder. Esperamos que a certa altura eles percebam que gostariamos de nos sentar e dialogar com eles".



No entanto, essas conversas não "terão futuro com uma Coreia do Norte que tenha armas nucleares ou a capacidade para utilizar essas armas nucleares na região e muito menos nos EUA".

Na sexta-feira a Coreia do Norte realizou um segundo teste com um míssil balístico intercontinental, com capacidade, alega Pyongyang, para atingir o território norte-americano.O Secretário de Estado voltou a pedir à China para exercer a sua forte influência na Coreia do Norte de forma a que sejam criadas condições para esse "diálogo produtivo".Questionado sobre outras opções em cima da mesa, Tillerson afirmou que não "são particularmente atrativas".O cenário de um conflito militar mantém-se. Ainda esta terça-feira o senador Republicano Lindsey Graham afirmou que Donald Trump lhe disse que estaria disposto a entrar em guerra com a Coreia do Norte. "Ele disse-me isso. Eu acredito nele. Se eu fosse a China, também acreditava e faria alguma coisa. Eles podem parar a Coreia do Norte, militar ou diplomaticamente", afirmou este senador.Questionada sobre estas declarações, a porta-voz da Casa Branca afirmou que "todas as opções estão em cima da mesa".