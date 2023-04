EUA abatem chefe do Estado Islâmico "responsável pelo planeamento de ataques na Europa"

Em comunicado, o Centcom indica que Khalid Aydd Ahmed al-Jabouri morreu em local não revelado, durante um “ataque unilateral” norte-americano, e que “nenhum civil foi morto ou ferido”.





, lê-se no mesmo comunicado.





O general Erik Kurilla, comandante do Centcom, sublinha que “o ISIS continua a representar uma ameaça para a região e além dela”.





"Embora enfraquecido, o grupo mantém a capacidade de realizar operações na região com o desejo de atacar fora do Oriente Médio”, acrescentou Kurilla.





A morte de Aydd Ahmad al-Jabouri “interromperá temporariamente a capacidade do ISIS de planear ataques externos”, acreditam os norte-americanos.





CENTCOM forces conducted a unilateral strike in Syria killing an ISIS senior leader responsible for planning attacks into Europe. pic.twitter.com/hwVjqdUTee — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 4, 2023

O Centcom enfatiza que as operações militares, com “parceiros na Síria e no Iraque”, contra o ISIS vão continuar, assim como todos os envolvidos “permanecerão comprometidos com a derrota duradoura do Estado Islâmico”.

Outros líderes do Estado Islâmico abatidos

Esta operação ocorre um mês depois de outra intervenção, por parte de militares dos Estados Unidos e das denominadas Forças Democráticas da Síria, com recurso a meios aéreos, que matou outro líder do ISIS na Síria, Hamza al-Homsi.





Quatro soldados norte-americanos e um cão utilizado pelos militares ficaram feridos durante o ataque, quando ocorreu uma “explosão”, revelou então o Centcom. Os militares estavam “próximos” de al-Homsi quando a se deu a detonação.







O Estado Islâmico chegou a controlar grandes áreas dos territórios iraquiano e sírio no auge da sua ascensão, em 2014, antes de ser derrotado em ambos os países.







Desde a derrota territorial do Daesh na Síria, em 2019, que centenas de soldados norte-americanos, destacados no nordeste do país, continuam a combater ao lado das Forças Democráticas Sírias contra alegados combatentes islamitas.







Em outubro de 2019, os Estados Unidos anunciaram a morte do número um do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, numa operação norte-americana no noroeste da Síria.



Estima-se que o grupo tenha entre cinco a sete mil membros e militantes espalhados entre a Síria e o Iraque, onde cerca de metade são combatentes, revelou um relatório da ONU em fevereiro.