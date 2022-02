EUA acreditam que contingente russo apontado à Ucrânia pode chegar a 190 mil soldados

“Esta é a mais significativa mobilização militar na Europa desde a II Guerra Mundial”, fez notar o embaixador norte-americano Michael Carpenter numa declaração perante um encontro da OSCE. Para assinalar que a Administração Biden está persuadida de que o número de efetivos militares destacados para as fronteiras ucranianas quase duplicou desde os últimos dias de janeiro.

“Calculamos que a Rússia tenha provavelmente juntado entre 169 mil a 190 mil efetivos dentro e perto da Ucrânia, por comparação com cerca de 100 mil a 20 de janeiro”, apontou o representante dos Estados Unidos na OSCE.



Putin recebe Lukashenko

Em Moscovo, o presidente russo - que estará a supervisionar, no fim de semana, exercícios militares com recurso às estruturas estratégicas de mísseis balísticos e de cruzeiro – recebeu esta sexta-feira o homólogo da Bielorrússia. Com a escalada regional em pano de fundo,s.“Vamos falar da situação regional e avaliar como se desenrola a cooperação militar”, afirmou Putin aos jornalistas no início do encontro com Lukashenko., acrescentou o presidente russo, sem mais esclarecimentos.A Bielorrússia é um dos palcos de manobras militares russas, a par da Crimeia. Nesta península, os exercícios russos foram dados por concluídos nos últimos dias. Em solo bielorrusso, porém, só deverão terminar no domingo., rematou.Na véspera, o presidente bielorrusso afirmou que o seu país, vizinho de três membros da União Europeia, estaria disposto a receber armas nucleares russas, em caso de “ameaça” oriunda do Ocidente.