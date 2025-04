EUA acusam China de ameaçar segurança regional com ações em Taiwan

"Mais uma vez, as atividades militares agressivas e a retórica da China em relação a Taiwan só servem para exacerbar as tensões e pôr em perigo a segurança regional e a prosperidade global", declarou o Departamento de Estado norte-americano, em comunicado.

A Casa Branca reiterou "a oposição dos Estados Unidos a qualquer tentativa unilateral de alterar o 'status quo' pela força ou pela coerção".

Também a União Europeia (UE) apelou à contenção.

"Apelamos a todas as partes para que deem provas de contenção e evitem qualquer ação que possa agravar as tensões", declarou a porta-voz do serviço diplomático da UE, Anitta Hipper.

As Forças Armadas chinesas anunciaram que vão continuar esta quarta-feira os exercícios militares no centro e sul do Estreito de Taiwan para "testar as capacidades das tropas", no seguimento das manobras militares de terça-feira.

Os exercícios, designados "Straits Thunder-2025A", centram-se em tarefas de "identificação e verificação", "aviso e expulsão" e "interceção e detenção", para "testar as capacidades das tropas" em domínios como "controlo aéreo, bloqueio e ataques de precisão contra alvos-chave", afirmou, em comunicado, o porta-voz do Comando do Teatro de Operações Oriental do Exército de Libertação Popular, coronel Shi Yi.