EUA acusam China de ciberataques a organizações que combatem Covid-19

, lê-se num comunicado do FBI e da Agência de Cibersegurança e Infraestruturas (CISA), que pertence ao Departamento de Segurança dos EUA.“Os setores dos cuidados de saúde, da farmacêutica e da investigação a trabalhar na resposta à Covid-19 devem ter em atenção o facto de serem os principais alvos desta atividade e devem tomar os passos necessários para protegerem os seus sistemas”, aconselharam as entidades., consideraram, apesar de nenhuma das agências ter fornecido provas dos alegados ciberataques.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse estar particularmente preocupado com ataques de hackers chineses a hospitais e laboratórios norte-americanos.

Na segunda-feira, quando começou a ser noticiada a intenção do FBI e da CISA de alertar para os alegados ataques informáticos,No mesmo dia, o líder da Divisão de Segurança do Departamento de Justiça Nacional dos EUA defendeu que “seria de loucos pensar que os chineses não são responsáveis por algumas das ciberatividades que estão a atingir empresas farmacêuticas e institutos de investigação”., considerou o responsável, acrescentando que as empresas norte-americanas vão futuramente querer vender os produtos que desenvolverem.As acusações chegam numa altura em que as tensões entre Estados Unidos e China continuam a escalar, com ambas as potências a trocarem acusações sobre a forma como cada uma tem lidado com a pandemia. A Administração Trump tem sido a parte que mais se manifesta, insistindo que Pequim não está a ser transparente sobre a origem do surto nem sobre o número real de infetados na China.

China nega acusações

Na segunda-feira, o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros tinha já negado que o Governo estivesse envolvido em qualquer tentativa de roubo de dados relacionados com o novo coronavírus.“A China é uma firme defensora da cibersegurança e é uma vítima de ciberataques”, declarou. “Opomo-nos firmemente e lutamos contra todos os tipos de ataques informáticos conduzidos porTambém Hu Xijin, editor do jornal do Partido Comunista Chinês, considerou as acusações norte-americanas apenas mais um “ataque” e disse acreditar que os Estados Unidos vão continuar durante muito tempo a acusar a China de ter omitido dados sobre a pandemia, “pois esta acusação está particularmente alinhada com a visão ocidental e com a distorção da imagem de Pequim por parte dos EUA”.A empresa norte-americana de cibersegurança FireEye revelou, porém, queDe acordo com a FireEye, o grupo chinês deconhecido por APT41 tem levado a cabo “uma das maiores campanhas observadas em anos recentes por agentes de ciberespionagem”.

Reino Unido alinhado com EUA

Na semana passada, os Estados Unidos tinham já emitido um alerta em conjunto com o Reino Unido sobre a alegada tentativa de outros países de roubarem dados sobre as investigações em torno do novo coronavírus.Os agentes maliciosos, escreveram o Centro Nacional de Cibersegurança do Reino Unido e o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos.“A pandemia provavelmente levou a que mais grupos depatrocinados por governos estrangeiros estejam a tentar juntar informação relacionada com a Covid-19. Por exemplo,”, alertaram as entidades.

c/ agências