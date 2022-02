EUA acusam Rússia de enviar mais 7.000 tropas para a fronteira com a Ucrânia

", afirmou um alto responsável da administração norte-americana, sob a condição de não ser identificado, citado pelas agências de notícias Associated Press e France-Presse.As novas estimativas colocariam o número de forças russas próximo das 150 mil, número citado pelo presidente dos EUA, Joe Biden, num discurso televisionado no início desta semana.O mesmo responsável disse que, embora a Rússia tivesse dito que queria encontrar uma solução diplomática, "as suas ações indicam o contrário".

Já o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou também na quarta-feira não ter visto quaisquer sinais de uma diminuição da concentração das tropas russas nas fronteiras da Ucrânia, dizendo que tinha simplesmente observado "pequenas rotações".