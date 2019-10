EUA admitem que sempre olharam os aliados curdos como terroristas

RTP11 Out, 2019, 18:33 / atualizado em 11 Out, 2019, 18:33 | Mundo

“Durante anos, o governo dos EUA rejeitou a ideia de que o YPG (Unidades de Proteção do Povo) era uma ramificação do PKK, um grupo que os EUA e a Turquia classificam como terrorista. Ontem, um funcionário do Departamento de Estados admitiu o óbvio”, escreveu o jornalista num tweet.





“Facada nas costas”

Erdogan anunciou que já foram abatidos 109 membros das milícias curdas.

Sublinhando que os EUA precisam de um aliado na Síria, o funcionário do Departamento de Estado dos EUA afirmou que “esse parceiro tem sido o SDF, um dos principais elementos do YPG, que é o ramo sírio do PKK. Esse é, obviamente, o problema da Turquia, que está a sofrer de horríveis ataques terroristas do PKK há 35 anos, desde 1984”.Estas afirmações vão contra a opinião do Pentágono, que considera que as SDF (lideradas pelo YPG) são um aliado dos EUA, tendo sido fundamentais na derrota do Estado Islâmico.“Os oficiais dos EUA que serviram com as SDF descreveram-nas como um grupo de combatentes apaixonados e destemidos que compartilham os valores americanos”, declarou a correspondente do Pentágono para os Negócios Estrangeiros, Lara Seligman, citada pelo The Jerusalem Post Lara Seligman afirmou ainda que esses oficiais americanos estão “chocados com as últimas notícias e expressaram um profundo sentimento de vergonha”.A Turquia avançou com uma ofensiva militar a nordeste da Síria na quarta-feira, tendo como objetivo afastar as milícias curdas do YPG que também a Turquia considera ser um “grupo terrorista”.Segundo defende o presidente turco, Recep Erdogan, esta operação “irá neutralizar as ameaças terroristas contra a Turquia e levará ao estabelecimento de uma zona segura”.A ofensiva teve início dias depois de Donald Trump ter anunciado que iria retirar do nordeste da Síria as forças militares norte-americanas – uma medida que foi vista pela Turquia como “luz verde” para avançar, e como uma “facada nas costas” para os curdos.Donald Trump, mais tarde, tentou redimir-se, garantindo não ter abandonado os curdos e ter deixado claro à Turquia de que considerava esta ofensiva militar “uma má ideia”, ameaçando destruir a economia turca.No entanto, o presidente norte-americano voltou atrás nas suas palavras, ao desvalorizar a aliança com os curdos. “Eles não nos ajudaram na Segunda Guerra Mundial e não nos ajudaram na Normandia, por exemplo”, argumentou o presidente norte-americano.Uma das principais preocupações geradas a nível internacional é a de um eventual ressurgimento do autoproclamado Estado Islâmico.As milícias curdas controlam os campos de detenção onde se encontram cerca de 90 mil prisioneiros e familiares ligados ao Daesh e especula-se sobre se se conseguirá mantê-los detidos, agora num cenário de conflito com a Turquia.