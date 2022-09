EUA. Adolescente que matou violador condenada a pagar 150 mil dólares à família

Esta terça-feira, um tribunal do Estado do Iowa suspendeu esta pena e decidiu que a adolescente terá de ficar numa instalação residencial onde deve usar um dispositivo de localização.

Caso Lewis infrinja a sua liberdade condicional, poderá ser enviada para a prisão para cumprir a pena de 20 anos.

Lewis tinha 15 anos quando esfaqueou Zachary Brooks mais de 30 vezes num apartamento em Des Moines, a cidade mais populosa do Iowa.Lewis testemunhou que um dos homens envolvidos nesta rede de tráfico era Zachary Brooks, que a adolescente acusa de a ter violado várias vezes. Lewis confessou às autoridades que esfaqueou Brooks num ataque de raiva.Os procuradores discordaram ainda de apelidar Lewis de vítima e acusaram a adolescente de não ter assumido a responsabilidade por ter esfaqueado Brooks e “deixado os seus filhos sem pai”.O Iowa não está entre as dezenas de Estados norte-americanos que adotaram a chamada “lei de porto seguro”, que oferece às vítimas de tráfico algum nível de imunidade a nível criminal.

Um projeto de lei para criar uma “lei de porto seguro” para vítimas de tráfico foi aprovado na Câmara dos Representantes do Iowa no início deste ano, mas foi travada no Senado depois de grupos de aplicação da lei terem levantado preocupações.