EUA. Advogados acusam polícia de executar o afro-americano Andrew Brown

A morte de Andrew Brown está entre os mais recentes casos de violência policial contra afro-americanos nos EUA.Após vários protestos em defesa da publicação das imagens das câmaras dos agentes policiais envolvidos no incidente, a família da vítima teve finalmente acesso, na segunda-feira, a um pequeno vídeo dos momentos finais de Andrew Brown.No vídeo de 20 segundos de uma das câmaras dos agentes, Cherry-Lassiter explica que a polícia é vista a disparar contra Brown quando este estava sentado no seu veículo com as mãos no volante na estrada de acesso a sua casa, a cumprir com as ordens.





De seguida, Brown colocou o carro em marcha atrás e tentou sair da via de acesso à sua garagem, que estava bloqueada pela polícia. “Eles correram atrás do seu veículo enquanto disparavam”, acrescenta a advogada. “Mesmo assim, ele continuou ali, sentado no seu veículo, com as mãos no volante, enquanto era baleado na cabeça”, descreveu Cherry-Lassiter. O carro, cravado de marcas de balas, acabou por embater numa árvore.

A advogada garante ter analisado as imagens várias vezes e afirma que “já existiam marcas de balas antes de ele [Brown] ter começado a recuar”.

Família de Brown exige “transparência”

Os advogados da família do afro-americano sublinham que apenas tiveram acesso a 20 segundos do vídeo e que este diz respeito a apenas uma câmara policial, quando no local estavam cerca de sete ou oito agentes, cada um presumivelmente equipado com uma câmara, defendeu Cherry-Lassiter.Cherry-Lassiter defende que o tiroteio começou logo no início do vídeo e que perdeu a conta ao número de tiros disparados pela polícia. “Eu não sei quantos tiros foram disparados antes dos 20 segundos que eles nos permitiram ver”, apontou a advogada.O xerife do município de Pasquotank, Tommy Wooten, e o subchefe Daniel Fogg, argumentaram, por sua vez, que os agentes estavam apenas a tentar cumprir os mandados de busca e prisão contra Brown decorrentes de uma acusação criminal por posse de drogas.defendeu o xerife num vídeo publicado nas redes sociais na segunda-feira.

O gabinete de Wooten disse ainda na sexta-feira que sete dos agentes foram colocados em licença administrativa, enquanto o incidente está a ser seguido pelo Departamento de Investigação. Outros dois agentes demitiram-se e um reformou-se.

De acordo com a lei da Carolina do Norte, as imagens das câmaras corporais dos agentes policiais apenas podem ser divulgadas ao público com uma ordem judicial. Daniel Fogg avançou que foi apresentada na segunda-feira uma moção no tribunal para que as imagens sejam divulgadas na totalidade.disse Cherry-Lassiter à CNN na terça-feira., acrescentou.As autoridades da cidade de Elizabeth City, onde ocorreu o incidente, declarou estado de emergência na segunda-feira antecipando eventuais distúrbios civis que possam ocorrer após a publicação das imagens."Parece provável que as gravações de vídeo e áudio sejam publicadas num futuro muito próximo. Para garantir a segurança dos nossos cidadãos e das suas propriedades, as autoridades municipais entendem que pode haver um período potencial de agitação dentro da cidade após a divulgação pública das imagens", lê-se numa nota.

“Eu quero que todas estas mortes acabem”

O veredicto foi descrito pelo advogado da família de Floyd como “um ponto de viragem na História” dos EUA, onde os agentes policiais raramente são condenados, ou mesmo acusados, por mortes ocorridas sob custódia.No entanto, a violência policial contra a comunidade negra continua ainda a marcar os EUA.“É a mesma coisa que continua a acontecer”, afirmou Danielle McCalla à CNN, conhecida de Brown. “É um monstro maior do que pensamos”, acrescentou.declarou Khalil Ferebee, um dos filhos de Andrew Brown a Anderson Cooper, jornalista da CNN. “Eles [polícia] deveriam proteger-nos, mas eles é que estão a causar dano. Isto tem de parar em algum momento”, acrescentou.